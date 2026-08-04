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從未有過的生日禮物

巫嘉清
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一個多月前，女兒、女婿從加州洛杉磯（Los Angeles）回來聖荷西（San Jose）探親，她說：「媽，今年過生日，我有一個非常特別的生日禮物要送給妳。」「真的嗎？是什麼？」「哈，不是東西，也不能現在告訴妳，要等到妳生日時才給妳。」好吧，她不肯說，我只好慢慢等啦。

等了一個多月，有天女兒叫我上臉書看，居然有一段錄影，影片上有兩名男士給我慶祝生日，合唱「生日快樂」歌。仔細一看，我睜大眼睛，手摀住張開的嘴巴，不敢置信地看著他們——那是兩位著名的歌手，史汀（Sting）和夏奇（Shaggy）。

史汀是出生在英國的詩人歌手，當年在警察樂隊時，一首「你的每一次呼吸」（Every Breath You Take）紅遍全球，是我非常喜歡的一首歌。他擁有獨一無二、無人可模仿的音色，一聽便知道是他那沙啞、細膩、溫暖又帶點滄桑的嗓音，征服了無數粉絲，包括我，我家裡有好幾張他的CD。

到現在為止，他一共拿過十七座流行音樂殿堂級的葛萊美獎、三座全英音樂獎，這也是英國流行音樂最高榮譽之一；他也得過金球獎和艾美獎，也曾四次被奧斯卡金像獎提名，但未獲獎。挾著這些斐然成績，他進入了搖滾名人堂和創作歌曲名人堂。

至於夏奇，他是牙買加（Jamaica）富裕家庭長大的雷鬼歌手，也得過葛萊美等獎項。他和史汀在澳洲演出，女兒因緣際會見到他們，提起我的生日將到，請他們為我唱生日歌，作為給我的驚喜禮物，原以為他們只是隨口答應，誰知道第二天他們真的錄了這段合唱的生日歌，送給我祝福。

女兒把它放在臉書上，帶來眾親戚朋友的驚喜祝福，為我平常的日子帶來一份不平凡的開心。我很謝謝史汀和夏奇的慷慨獻唱，更謝謝女兒如此充滿愛意、貼心的禮物，使今年的生日特別開心，這份禮物也將成為永不褪色的記憶。

精華 FAQ

  • 這份生日驚喜是女兒精心安排的。她先吊足母親胃口，直到生日當天才揭曉，並透過臉書播放特別影片，讓母親收到意想不到的祝福。

  • 影片中替作者合唱生日快樂歌的，是國際知名歌手史汀和夏奇。兩人為她特地錄製祝福影片，成為這份生日禮物最特別、也最令人驚喜的部分。

  • 作者覺得這份禮物極其珍貴，不只是因為能收到巨星祝福，更因為女兒用心安排、充滿愛意，讓原本平凡的生日變得格外開心，並成為難忘回憶。

艾美獎 洛杉磯 聖荷西

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