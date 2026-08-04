「默契」是指兩人之間沒有明說，卻心意暗合的心靈相通，僅憑一個眼神就知道彼此的意思，達到行動一致或互相理解的狀態，類似心電感應，或是「心有靈犀一點通」。

英文「powder one's nose」通常是指女性需要上洗手間或補妝的意思，補粉的動作就像在輕拍鼻子。翻譯成中文，就是女性在社交場所，特別是在公共場所的傳統社交禮儀中，委婉地表示需要去洗手間或補妝，是一種比較文明優雅的表達方式。

當年剛去銀行，在奧瑪哈（Omaha）的分行任職櫃員時，業務非常繁忙，大廳有四個櫃檯窗口，得來速（drive-through）也有三個窗口，尖峰時刻都排著長長的隊伍，有時候要忙三、四個小時，人潮才會慢慢散去。

這期間，同事們之間有什麼需要，或和客戶溝通出現麻煩，都會互相幫忙。身為新手的我如果關閉窗口，同事們都會關心地看著我，不知道我是否遇到了什麼困難，或是猜疑我是不是生病了。所以有時想去廁所，必須讓同事們知道為什麼，可是我覺得在大庭廣眾之下說要去洗手間，好像不太優雅；如果只說「Excuse me」或是「Pardon me」，又不能真正表達我的意思。

思考了一下，有次趁著閒聊的時候，我解釋了我的想法。我說：「下次如果我需要去上廁所，關閉窗口時，我不開口，只要拍拍鼻子，你們就知道我要去洗手間，並沒有其他的問題。」這話說出來，引得大家哄堂大笑。他們說我不必太在意，不過也認為這是一個好主意，意思明顯，不必胡亂猜疑。後來這個小小的動作，居然成了那個分行的一個傳統。

我和先生之間缺乏默契，就像是北京遇上西雅圖，不僅是因為文化背景、風俗習慣的差異，主要還有語言上的障礙，就像雞同鴨講，我說東，他說西，容易產生誤會，常常為此嘔氣。他總是誤解我的意思，說：「我不是妳肚子裡的蛔蟲，怎麼知道妳想什麼？」真是秀才遇到兵，有理講不清。

先生和我結婚三十多年了，經過多年的磨合，總算有了最基本的默契。當我們在社交或公共場所，我需要上洗手間時，我也用了「拍鼻子」這一招，他馬上心領神會。這是我們之間唯一不會引起誤會的動作和默契，旁邊的人有時候會對我們的動作莫名其妙，我倆沒有多做解釋，僅是相視會心微笑。

我有乾眼症，除了服用一些維他命之外，醫師說最好熱敷。有時清晨或夜晚，我的眼睛不舒服，躺在床上不想動，又不想開口，我會輕輕拍拍眼睛，先生舉一反三，準備熱毛巾，這也算是我們之間的默契吧。默契絕非憑空產生，而是培養出來的。