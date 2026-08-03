三月的北加州 （Northern California）正值春暖花開，清晨推開窗戶，鳥語花香，滿眼盎然的春意令人心曠神怡。

最近，我在後院山坡清理乾枯的樹枝時，不慎摔傷了膝蓋，醫師囑咐我必須好好休息兩到三個月，盡量少走動，減輕膝蓋的壓力，這樣才能迅速恢復。向來活潑好動、永不停歇的我，頓時被困在家中，心中難免鬱悶。

早餐後，我手捧一杯熱氣騰騰、香氣撲鼻的美式咖啡，無精打采地望著後院山坡上鬱鬱蔥蔥的橡樹林，心裡暗暗盤算著，如何度過這漫長無聊的一天。

突然，我的目光被半山腰一根橫跨的橡樹枝吸引——上面正坐著一隻又大又壯的貓頭鷹。牠的羽毛顏色與樹枝幾乎一模一樣，不仔細看，根本分不清哪是樹枝，哪是貓頭鷹。牠縮著脖子，睜一隻眼，閉一隻眼，時而還朝我俏皮地眨眨大眼睛。也許是我多情，白天的貓頭鷹本應弱視，卻彷彿在與我對視。

我已在北加州聖羅莎市（Santa Rosa）的山谷中生活三十六年，我家周圍有兩座州立公園和一座市立公園，自然景色無與倫比，群山層疊、古木參天，野生動物種類繁多。朋友曾多次問我，住在這裡不寂寞、不害怕嗎？我總是笑著回答：「大自然的美是人類無法比擬的。它以自己的節奏呼吸，風輕拂樹梢，陽光斑駁地灑在土地上，歲月在這裡悄然流淌。人類則總在鋼筋水泥中奔走，追求效率，卻掌握不了生命的韻律。」

小時候，我常聽老人說，白天見貓頭鷹是不吉利的。然而出於好奇，我向AI詢問中國傳統文化中對白天見貓頭鷹的寓意，回答是：「在中國傳統中，白天見貓頭鷹通常被視為不吉利的預兆，俗話說：『夜貓子進宅，無事不來。』因其晝伏夜出的習性，人們將其與死亡、厄運和神祕聯繫起來。」

不甘心的我又詢問了AI在美國文化中的寓意，AI回答說：「白天看到貓頭鷹被視為吉祥、有力量的象徵。它代表獨立、自由、勇敢，寓意事業高峰、視野拓展或勇氣提升，是積極的自然現象。」

中西文化的差異如此鮮明，我願取其精華、去其糟粕。膝蓋受傷確實影響了我的生活與工作，但在我情緒低落時，我視這隻貓頭鷹為我送來的力量，賦予我堅毅與勇氣，幫助我戰勝疾病困擾，走出焦慮的陰霾。最終，我必將康復，重新自在行走，健步如飛，如往常一樣周末漫步於山谷間、鹿路小溪邊。

於是，我輕輕地推開後院的玻璃門，一對貓頭鷹相繼展翅飛離樹枝，瞬間離開了我的視野。我情不自禁地揮手告別，心中充滿力量與感激。