前幾天，我代課的舊金山 （San Francisco）高中舉行了一年一度的教師培訓，講座的主要內容就是定義教師工作的邊界：「作為教師，你的任務是教授學生知識。不要做學生的另一個父母，也不要做他們的朋友，更不是當心理諮詢師。任何越界行為，都有可能導致不良後果，所以要牢牢守住自己的邊界。」

我在中美都當過教師，但這是我第一次聽到對「教師」這個職業的清晰定義。美國校長隨後展示了十幾條「禁令」：不要過多分享個人生活，不要八卦學生的情感煩惱，不要校外聯繫，不要身體接觸……等等。

校長還舉了一個實例：一名學生有一段時間情緒低落，經一名老師詢問，得知其父母正在鬧離婚。老師出於善意，分享了自己的離婚經歷，結果學生把老師當成了自己的情感樹洞，一有時間就和老師傾訴，老師最終不堪其擾，只好委婉拒絕繼續談論這個話題，這反而給學生帶來新的心理負擔。那麼正確的處理方式是什麼呢？校長說，應該在第一時間建議學生和學校的專業心理諮詢師交談，而不是自己介入。

這就是美國教師的邊界：教書，而不是育人。在美國，學生的思想、情感、人生觀、價值觀等內容，屬於家庭、社會和心理教育體系的範疇，不歸普通任課老師管。比如學生若打架，由校警或保安人員介入；學生若情緒低落，由心理諮詢師處理；學生若生病，由校醫室的護士觀察決定。老師的任務只是在課堂上完成自己的課程目標。

而在中國，教師的角色往往被賦予了教導學生「學業加道德」的多重任務。學生打架，要老師從派出所領人；學生生病，要老師帶去醫院；學生早戀，要老師談心；學生出事，老師往往第一個被追責。這種文化觀念的差異，決定了中美教育在邊界感上的根本不同。在美國，教師是「教育專業人員」；在中國，教師是「一日為師，終身為父」。

比如我表妹在中國是高中老師，不久前，當地有學生因為學業壓力輕生，引起社會關注。於是所有老師都被分配任務，下課後去學生家裡家訪，每個孩子和家長都要見一面、聊一聊。本應是社會、學校、家庭共同承擔的責任，變成了老師不分晝夜一肩挑。

不僅如此，各種「非教學任務」也源源不斷。表妹曾和我說，老師經常被當成臨時徵用的社區幹部，創建文明城市時，老師要上街打掃衛生，假期還要去河湖巡邏。到了疫情期間，這種越界更發展到令人哭笑不得的地步，教師被安排到社區協助做核酸檢測。甚至有一次，當地發生瓦斯爆炸事故，學校竟要求教師分頭上門檢查學生家裡的瓦斯管線。

教育的邊界，到底應該在哪裡？在美國，它公事公辦，保護教師不被瑣事拖累，也保護學生免於依附；在中國，教育更有溫度，但同時模糊成生活與職業的合併，常常壓得人喘不過氣。

也許是時候做一個反思，走出一條中間路線，在保留中國傳統價值觀的同時，縮小教師的職責範圍，減輕他們的負擔。畢竟沒有規矩，不成方圓；有了清晰的邊界，才能保證教師在邊界內更好地發揮他們的作用。