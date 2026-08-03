愛阿華州 （Iowa）是美國五十州裡安靜的一員，極少登上新聞版面，就像五十個學生的班級裡，坐在角落不說話的那一位。

這次從加州 （California）驅車前往東部，原本計畫快速通過這個寡言之州。然而，AI卻建議我們在愛阿華城（Iowa City）落腳一夜，沒想到，就這麼一夜，徹底顛覆了我對愛州的刻板印象。

在此落腳前，我對愛州的認知全然來自文學。安格爾與聶華苓創辦的「國際寫作班」，詩人鄭愁予曾在此駐足，林懷民在此發現自己熱愛舞蹈。無數台灣知名作家曾在此文思泉湧，對當時的台灣文壇產生了巨大的影響。

愛州是美國的玉米之鄉，猶如東亞的魚米之鄉。不同的是，這裡的玉米遠遠超越食物的範疇，愛州生產的汽油、紙張、包裝盒、可分解塑膠製品，甚至黏膠、牙膏與抗生素，都可能有玉米的基因。這份極致的工業智慧的確不凡。

更令人激賞的是愛阿華人 的禮貌與風度。無論是路上邂逅的過客，還是各行各業的服務人員，個個舉止優雅、談吐不俗。男士溫文爾雅，女士端莊淑慧，自然散發的從容與教養，讓人如沐春風。

愛城西邊不遠處，有一個名為「阿曼納」（Amana）的德國移民村，帶有獨特的風格與民族色彩，一如台灣的客家或閩南村落。懷著好奇驅車前往，尚未進入村莊，空氣中已經瀰漫著一種異樣卻迷人的氛圍。

村裡道路不寬，卻井然有序，建築多採深灰色調，陽光下顯得十分得體，沒有房子用突兀的色彩爭寵。這種視覺和諧，與許多東亞小鎮五顏六色的街景截然不同。更讓人驚訝又莞爾的是，除了商店招牌形式統一外，連字體都一律採用德國專有的哥德體（Gothic），這份對細節的執著，真是如假包換的德意志精神。

走進村裡一家小餐館，座中食客盡是標準的日耳曼容貌。女老闆服務一流、一絲不苟，絕對是正宗的德國血統。料理十分道地，配上店內的德風裝潢，讓人恍惚間忘了自己身在美洲大陸，而是在萊茵河畔（Rhine River）。

告別德國村，回到愛城的旅館。服務人員禮貌周到，看到東方臉孔，旅館經理輕聲搭話：「我當兵時曾去過台灣，非常喜愛東方哲學。」我靈機一動，笑著對他說：「你是愛阿華人，也是『愛我華人』。」他心領神會後，樂得哈哈大笑，拉近了距離，像巧遇故友般熱情款待我們，讓我們感到賓至如歸。

這家平價旅館不僅有豐盛的早餐，傍晚竟還款待一頓免費晚餐與三杯小酒，簡直是旅人夢想的天堂。

翌日，我們依依不捨離開愛州。車窗外風景依舊平靜，但愛阿華在我心中已不再是寡言之州，而是「愛人之州」；愛州人，也絕對配得上那句美麗的諧音——「愛我華人」。