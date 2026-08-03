我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

愛阿華人

于耑
聽新聞
test
0:00 /0:00

愛阿華州（Iowa）是美國五十州裡安靜的一員，極少登上新聞版面，就像五十個學生的班級裡，坐在角落不說話的那一位。

這次從加州（California）驅車前往東部，原本計畫快速通過這個寡言之州。然而，AI卻建議我們在愛阿華城（Iowa City）落腳一夜，沒想到，就這麼一夜，徹底顛覆了我對愛州的刻板印象。

在此落腳前，我對愛州的認知全然來自文學。安格爾與聶華苓創辦的「國際寫作班」，詩人鄭愁予曾在此駐足，林懷民在此發現自己熱愛舞蹈。無數台灣知名作家曾在此文思泉湧，對當時的台灣文壇產生了巨大的影響。

愛州是美國的玉米之鄉，猶如東亞的魚米之鄉。不同的是，這裡的玉米遠遠超越食物的範疇，愛州生產的汽油、紙張、包裝盒、可分解塑膠製品，甚至黏膠、牙膏與抗生素，都可能有玉米的基因。這份極致的工業智慧的確不凡。

更令人激賞的是愛阿華人的禮貌與風度。無論是路上邂逅的過客，還是各行各業的服務人員，個個舉止優雅、談吐不俗。男士溫文爾雅，女士端莊淑慧，自然散發的從容與教養，讓人如沐春風。

愛城西邊不遠處，有一個名為「阿曼納」（Amana）的德國移民村，帶有獨特的風格與民族色彩，一如台灣的客家或閩南村落。懷著好奇驅車前往，尚未進入村莊，空氣中已經瀰漫著一種異樣卻迷人的氛圍。

村裡道路不寬，卻井然有序，建築多採深灰色調，陽光下顯得十分得體，沒有房子用突兀的色彩爭寵。這種視覺和諧，與許多東亞小鎮五顏六色的街景截然不同。更讓人驚訝又莞爾的是，除了商店招牌形式統一外，連字體都一律採用德國專有的哥德體（Gothic），這份對細節的執著，真是如假包換的德意志精神。

走進村裡一家小餐館，座中食客盡是標準的日耳曼容貌。女老闆服務一流、一絲不苟，絕對是正宗的德國血統。料理十分道地，配上店內的德風裝潢，讓人恍惚間忘了自己身在美洲大陸，而是在萊茵河畔（Rhine River）。

告別德國村，回到愛城的旅館。服務人員禮貌周到，看到東方臉孔，旅館經理輕聲搭話：「我當兵時曾去過台灣，非常喜愛東方哲學。」我靈機一動，笑著對他說：「你是愛阿華人，也是『愛我華人』。」他心領神會後，樂得哈哈大笑，拉近了距離，像巧遇故友般熱情款待我們，讓我們感到賓至如歸。

這家平價旅館不僅有豐盛的早餐，傍晚竟還款待一頓免費晚餐與三杯小酒，簡直是旅人夢想的天堂。

翌日，我們依依不捨離開愛州。車窗外風景依舊平靜，但愛阿華在我心中已不再是寡言之州，而是「愛人之州」；愛州人，也絕對配得上那句美麗的諧音——「愛我華人」。

精華 FAQ

  • 作者原本把愛阿華視為寡言、低調的州，只想匆匆通過；但在愛阿華城住上一夜後，因當地人禮貌、服務周到與文化氛圍而徹底改觀。

  • 文章指出愛阿華是美國玉米之鄉，而玉米用途遠超食物，還可製成汽油、紙張、包裝盒、可分解塑膠、黏膠、牙膏與抗生素，展現高度工業化。

  • 阿曼納村道路、建築與招牌風格一致，連字體也統一使用哥德體，餐館與居民充滿德意志氣息，讓作者彷彿置身萊茵河畔，留下深刻印象。

華人 加州 愛阿華州

上一則

賣雞超過40年 台灣嘉義「阿貴滴雞精」熬出世界金獎

延伸閱讀

生活在繼續

生活在繼續
快樂的迪原

快樂的迪原
紐奧良之夜

紐奧良之夜
查爾斯頓山之行

查爾斯頓山之行

熱門新聞

（圖／想樂）

討債鬼(上)

2026-07-29 02:00
（圖／想樂）

討債鬼(下)

2026-07-30 02:00
建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news

寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

2026-07-27 03:29

學英文的笨辦法

2026-07-26 02:00
台灣曾改編東野圭吾「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇。(圖／笨鳥工作室提供)

日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作

2026-07-27 04:35

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成