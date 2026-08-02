老朋友沃倫過世了。沃倫是印第安納州 布魯明頓（Bloomington）一個政治家，早在一九七四年，中國還在閉關鎖國的時候，美國國務院 在各界找了些人士隨尼克森訪華，他幸運被選中。他跟老伴在一個小小的農場過著簡樸的生活，農場裡有一方小小的魚塘，還養了幾條牛和幾匹馬，洗好了的衣服就掛在屋前晾曬。

沃倫並不富有，身前就為身後事發愁。對傳統的安葬方式，他連念頭都沒有動一下，原因不外乎是經濟問題。買一塊墓地、找殯儀館作追思儀式，在他看來，價錢都太過昂貴。於是，他就打了其他主意。

沃倫家的農場雖然小，但是比他需要的墓地要大千千萬萬倍。他認真地和老伴談過，就把他安頓在農場裡的某一處角落，一來，他是個環境保護主義者，認為人的遺體可以變成肥料，為莊稼提供營養；二來，他是個唯物主義者，認為人不過是塵土，來自於塵土，復歸於塵土。不過，最主要的一個原因還是為了節省，安葬在自家農場裡，幾乎不用花費一分錢。

按理說，這個打算很理想，可是，問了地方有關部門，回答卻是不允許。雖然農場的土地是自己的私有財產，神聖不可侵犯，但要在農場裡幹什麼，卻也不是自由的，得遵循一定的法規。

於是，他想到了捐贈遺體。沃倫坦然地說：「就一釘耙把我的遺體鉤上卡車，運到醫學院了事。」按說，醫學院需要遺體作教學用，把遺體捐贈給醫學院，應該是他們求之不得的事。可是，事情並不像想像的那樣容易。醫學院接受遺體，不是來者不拒，而是有許多門檻的。

醫學院一開始是拒絕的，但經過一番周折，醫學院最終同意接受他的遺體，供教學解剖之用。沃倫終於找到了一種最經濟，也最有利於社會的安葬方式。

人死了，並不像我們說的「他走了」那樣輕鬆，後事對於許多普通人家而言，都是一件苦不堪言和不堪重負的事。葬禮的價格一漲再漲，墓地的價格也是，「死不起」不是一句形容詞，而是一個嚴酷的現實。人並不是一死百了的，不過，如沃倫就這樣走了，倒的確是一死百了了。