周末，穿著新買的皮草，和理查去超市購物。我把大大的黑色手提包放進手推車裡，開始根據購物清單尋找商品。

進門就順手拿了一網橙子、一盒樹莓、一捆香蕉。在護理產品區，想尋找一款有電子折扣券的牙刷，因為相似款牙刷很多，所以找得非常辛苦。一名六十多歲的女士笑著拍了拍我，說：「你的衣服真好看，好想摸一摸呀。」

在奶製品區，當我和一名年輕女性一起打量一個冰櫃裡的牛奶 時，她大方地說：「我喜歡你的行頭。」我不好意思，連忙向她道謝，她還幫我拿了一瓶我搆不到的大罐牛奶。

在方便麵貨架，各式各樣的方便麵看得我眼花撩亂，札幌一番、冬蔭功味……，讀著這些用英文表示的日文、泰文，在各種選擇之中，我陷入了漫長的猶豫，一時拿不定主意，就在此處逗留了起碼五分鐘。期間身後有人經過，我只顧挑選，並沒在意。

等我拿好兩包方便麵，一抬頭，竟然發現我的手推車不見了，頓時腦子一片空白。花了三十秒，才想起來剛剛是和理查一起來超市的，並且我是帶了黑色手提包的。不僅如此，手提包的提手向上突出，非常引人注意。

定睛一看，不遠處有另一部手推車，裡面只有兩樣物品。那明顯不是我的手推車，因為當時我的手推車已經放滿了東西。

我突然慌了，整個過程不到五分鐘。手提包裡有幾張信用卡、身分證件等，丟失了會非常麻煩。我想，如果推走手推車的人是個好人，他一定會去服務台；如果是壞人，那麼他應該會去假裝結帳，然後拿走手提包。如果是第二種情況，結帳的地方或許會有監視器可以調閱……。

不，還有另外一種可能，在他是好人的情況下，他可能還沒這麼快發現自己推錯了車，這樣的話，他應該就在附近。

我心臟怦怦直跳，冷汗直冒，但硬是壓制著身體反應，在附近貨架尋找。在離開方便麵貨架三個貨架的位置，看到一名胖嘟嘟的男子推著我的車，裡面一個黑包提手向上凸起，按理說很明顯，他卻似乎並沒有注意到這些。那正是我的包，正是我的手推車。

我跑過去，說：「對不起，先生，這是我的手推車。」他一臉驚訝，突然把雙手從手推車手柄上拿開，懸停在半空中，瞪大眼睛說：「顯然不是我故意拿走的。」

回家後，我把那件皮草掛回了衣櫥，開始胡思亂想，種種推測。無論那個人是好人還是壞人，我終於明白，無論我的行頭多麼引人注目，視線再也不會離開我的手提包了。