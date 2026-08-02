去年回台灣探親，新聞卻頻傳高中生、大學生輕生，每每看到，我的心就揪成一團。那些年輕的生命，為什麼寧願選擇結束一切，也不願意再試一次？這讓我不禁回想起自己剛來美國的那段日子——當時兩個孩子還小，我才剛踏上這塊土地，文化衝擊一波接著一波。

那時兒子剛在華盛頓州 （Washington）普爾曼（Pullman）一所公立小學上學，學校舉辦科學展。他花了三天製作火山模型，演示當天卻因材料比例弄錯，只噴出一小灘氣泡，全班哄堂大笑。他低頭走回座位，眼眶泛紅。我心裡一沉，第一個念頭是：「完了，肯定要被嘲笑，回家還要挨我一頓念。」

沒想到老師走過去，拍拍他肩膀，笑著說：「沒關係的，你嘗試了新的事物。」老師立刻把這個錯誤變成教學機會，問全班：「為什麼只噴氣泡？下次可以怎麼調整？」同學們熱烈討論起來，兒子原本羞愧的小臉漸漸亮了起來。

回家路上，他主動對我說：「爸爸，下次我要把比例算準，再試一次。」那一刻，我突然明白：教養孩子最重要的不是「絕對不能錯」，而是「敢試才算人生」。

其實在剛到愛達荷州（Idaho）一所科技公司工作不久，我也犯了一個大錯——把重要會議時間記錯，讓整個團隊半夜白跑一趟。我緊張萬分，準備接受責備，沒想到合夥人只是微微一笑，說：「沒關係。」他還輕鬆地說，自己早起順便去跑步，反而看到了久違的日出。

那句簡單的話，像一道光，瞬間化解了我從小被「錯了就要罰、錯了就要躲」的恐懼。

後來，我把這份體悟用在女兒身上。她小學三年級想報名校籃球隊，卻因為害怕被刷掉而猶豫，我忍住想叫她別去的衝動，告訴她：「去試試看吧，就算沒選上也沒關係，我們回家再練。」

結果她真的沒被選上，回家哭了一場。但隔天教練主動打電話來，肯定她的努力，並邀請她參加訓練營。女兒擦乾眼淚說：「爸爸，原來失敗也沒那麼可怕。」

剛來美國的那些年，最讓我震撼的就是當地對「犯錯」的態度，他們從不把錯誤當成羞恥，而是視為學習的必經之路。學校不會因為考試錯一題就公開排名或嚴厲責備，老師和教練總是問孩子：「你學到了什麼？下次想怎麼做更好？」

過去，我們許多家庭習慣教導孩子要謹慎、要追求完美；考試錯題常被特別注意、拿來比較，表現不佳時也容易受到嚴格提醒。這些觀念讓我們懂得紀律與努力，但當我看到台灣年輕人面對挫折時的掙扎，我更珍惜在這裡學到的包容——把錯誤當成成長的機會，而不是人生的終點。

人生本來就不是一場只有標準答案的考試，孩子也不是完美的展示品，他們本來就會跌倒、走錯路。我們做父母的責任，不是幫他們避免所有錯誤，而是教他們把錯誤轉化成前進的力量。

那些剛來美國的日子雖然忙亂，卻徹底改變了我的教養方式。我們來到這個世界，不是為了交出一張零失誤的成績單，而是為了體驗、學習、跌倒再站起來。我從剛來美國學到的最重要一課就是：錯了沒關係，敢試，才算人生。