兩邊錯綜複雜的樹木慵懶地垂下枝葉，參差圍繞著蜿蜒水道，密密麻麻的小葉片不停排列組合又緊緊相連，隨波盪漾。幾乎有一個人高的浮水植物群佇立在某些角落圍觀，觀看前來的船，船上的工作人員與之握手般，然後輕推一旁得以過彎。平靜的水面不時有些動靜，彷彿有什麼蓄勢待發。初次來到路易斯安納州 （Louisiana）拉菲特濕地（Lafitte）的我，心裡想著，要是能帶上望遠鏡就更好了。

若隱若現的波紋深深誘發人們的好奇心，一趟未知的小小冒險就此展開，直到看見黑灰色的頭從水裡仰起，匍匐在水中、石塊上、岸邊草叢間，如洗髮精廣告模特兒般渾身濕淋淋又瀟灑亮麗，不敢相信一隻隻鱷魚就在眼前。眼睛那層透明的瞬膜能夠保護牠們在各種環境下捕食，高深莫測，不但是水中泳者，亦是陸地勇者，神祕又銳利的光芒頓時穿透人們此起彼落的讚嘆聲。

不知道自己隨時可能成為獵物的小海龜，也一同在附近享受日光浴，悠哉遊哉，今朝有曬今朝貴，明日愁來明日愁，一切都不要緊，慢條斯理地伸伸手腳，我爬故我在。時而休憩停下來，欣賞美妙的人間煙火，如陽光燦爛，如船上人們綻放的笑容，映照在沒有被浮萍覆蓋到的水影中。

為了跟上導覽員飛快的英文解說，我走到最前排的位置仔細聆聽。一段時間後，他從腳邊籠子抱出一隻小鱷魚，輕撫牠的一身盔甲，告訴大家牠不會咬人，我猜想應該是由保育人員所養，才有這樣的把握吧。他接著問有沒有人想要抱？未等人出聲，他已伸手遞給我，要我接好。雖然跟剛才沿途所見的大鱷魚相比，這隻根本是嬰兒，但從沒有抱過短吻鱷的我，身體有如觸電，幾乎動彈不得。

我勉為其難地「捧著」，就怕一個不小心滑進我的腋下，變成親密的「懷抱」。在旁的先生拿起相機喀擦喀擦狂拍，大蹲的姿勢有如在拍攝國家地理頻道的動物一般，要我笑開心一點。緊張兮兮的我像雷達偵測機，一一掃描是否有人與我四目交接，帶著一種初為鱷母的心情，想把這份驚奇分享給下一個人，卻姍姍來遲。

事後看到照片裡的自己，張張都是皮笑肉不笑，各種角度都僵硬如雕塑；倒是嘴巴閉合時不會露出牙齒的小鱷魚十分溫順乖巧，處之泰然。儘管背上有隆起的顆粒與粗糙的皺摺，光滑凸出的小腹與短短軟軟的小肥腿其實很可愛。我想牠們不應被放到電視節目的恐怖箱裡或被做成皮件，而是等待我們有機會到鱷魚的王國尋訪蹤跡，在深幽美麗的沼澤祕境相遇。