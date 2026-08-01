Giant超市連鎖店遍布美國，僅在馬里蘭州蒙郡（Montgomery County, Maryland）就有四、五家。Giant超市東西比較齊全，有蔬菜、水果、各種生鮮食品、海鮮、麵包、餅乾一應俱全，還有熱騰騰的熟食和小吃店，以及幾乎囊括各種生活用品；此外還設有處方藥和非處方藥櫃檯，並配有藥師提供諮詢等服務。他們服務熱情、有信譽，生意一直不錯，是人們喜歡的超市。

我們初來美國時，蒙郡華人 和亞裔 辦的超市很少，要開車或乘巴士到很遠，才能找到一個不大的華人商店，所以就常到就近的Giant超市購物。超市的物品是按不同通道擺放的，由於不會英語，也不會問，買一點東西，往往要花很長時間。實在找不著，就找營業員，用手比畫要買的物品。熱情的營業員帶著我跑遍所有通道，她指指這個我搖搖頭，指指那個我搖搖頭，最後她無奈地攤開雙手說Sorry，弄得我很不好意思。

我和太太去Giant超市買餅乾，標價是二點九九美元，我們買了兩盒。去付錢時，只收了一盒的錢，我們認為少收了，也不會說，就伸出兩根手指頭，表示該收兩盒的錢。收銀員看我們不走，只比畫，不知道是什麼意思，就打電話叫來華人服務員，問我們什麼事，我說：「我買了兩盒餅乾，為什麼只收一盒錢？」他說：「這種餅乾今天是Buy one get one，就是買一送一，買兩盒只收一盒的錢。」

我們高興懵了，有這樣的好事。以後去Giant買東西，總想找到自己喜歡、又是買一送一的商品。時間長了，我發現有買一送一標識的，多半是食品和飲料，不用瞎轉悠。

一次我去Giant買魚，回來後發現魚變質了，我女兒去換。Giant工作人員得知剛賣出的魚就發臭，覺得太影響自家的信譽，立即換了一條同樣重量的鮮魚，只收一半的錢。我女兒堅持付整條魚的錢，而Giant營業員說：「這是我們的規矩，給顧客造成損失，理應承擔責任。」

有一次我們去Giant買玻璃飯盒，發生了我們怎麼也想不到的奇事。一套大、中、小玻璃飯盒，標價是十點九九美元，我們拿著一套去交款，收銀員在顯示器上一掃，收款顯示出十二點九九美元。我們說：「不對，貨架上標的價格是十點九九美元。」他跟我們去看貨架上的標價，果然是十點九九美元。

回到付款處，他說這套餐盒免費，請我們帶走，「這是我們的失誤，很抱歉。」他看我們遲疑，邊拿起飯盒遞給我們，邊說「Free」，我們連連道謝。對這件事，美國人的觀念和思維方式，我一直無法理解。

我在中國和在美國其他族裔商店買過許多東西，從未有過買一送一、付半價，更沒有標錯價的商品拱手送人的。美國人的熱情、豁達和誠實，真值得我們敬佩。