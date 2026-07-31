運動是一門大生意，從數以億計的明星球員合約，到廣告贊助、球賽播放權、入場票等，都是資本主義最佳的表現。今屆世界盃 由以美國、加拿大、墨西哥主辦，有關商家肯定豬籠入水。

今屆世界盃星光熠熠，除了有阿根廷的梅西 、法國的姆巴佩、葡萄牙的C羅 、英格蘭的凱恩，還有風靡全球的挪威維京巨人哈蘭德，為比賽帶來了前所未有的氣勢和轟動。

日前突然收到日本舊老闆的短信，說他和三名舊同事剛從東京飛抵德州，正在達拉斯（Dallas）看日本對荷蘭的比賽，之後還要飛去墨西哥看日本對突尼西亞。他們這趟看球之旅，肯定花費不貲，還觸發了我太太的世界盃熱：「難得世界盃在附近比賽，不用買機票訂酒店，我們應該去洛杉磯（Los Angeles）SoFi體育場捧個場。」

我本來就是足球迷，於是立即上網搜尋，決定去看美國對土耳其那一場。我做人一向以經濟為原則，所以從平價門票開始查看，發覺最便宜的「流鼻血位」（nosebleed seats），即我們香港人俗稱的「山頂位」，一張也要兩千多美元。在沒有其他選擇下，忍痛買下兩張票。

買票的手續很複雜。我在Stubhub網站訂購，下載程式時要輸入個人詳細資料，到收電子票時，又要下載FIFA（足球總會）的程式。以為已經辦理妥當，不料門票上寫的是個老外的名字，不但註明「此票不可轉讓」，還說「此票尚未準備好，要在球賽日才會被開啟」。我開始懷疑是否被騙了，覺得白花了這麼多錢和時間，真是自尋煩惱。

球賽日當天起床查看手機，依舊顯示：「此票尚未準備好」。我有點徬徨，其間跟Stubhub聯絡多次，幸好在離球場開門前一小時，QR code突然出現了，我們才鬆一口氣。

這個耗資五十五億美元建造的SoFi體育場壯觀非常，入場前，已聽到球迷們雷動般的吶喊聲和鼓聲。入場後，看到七萬多球迷各種古怪的扮相，滿眼揮舞著紅白藍色美國國旗，有如置身萬聖節加國慶日的大派對中。這種熱火朝天的氣氛，要比我過去看過無數場火爆的大學美式足球賽，還要熱烈萬分；而這種撼動人心的激情，在電視上是無法感受到的。

賽前把兩個國家的巨型國旗鋪展在場地上，是今屆的始創，非常壯麗。我們雖然坐在山頂位，但視線還算不錯，加上場上的大螢幕，完全不怕看不到。當美國隊以二比二扳平土耳其隊時，整個球場有如原子彈爆炸，呼喊聲、鼓樂聲轟然而起。坐在我們前面的幾名球迷，立即脫下T恤，一邊瘋子般在頭上揮舞，一邊聲嘶力竭地喝采，我們也尖叫得幾乎落淚。那一刻，我覺得能在現場觀看美國隊打世界盃，是一場空前的享受，所花的每一分錢和購票時帶來的憂慮，都是值得的。