世界盃 足球賽在美加墨三國同時開打，成為寰宇球迷喜慶盛事。十六個主辦城市齊齊開設號稱世足迷節日樂園的觀賽場（FIFA Fan Festival），搭起巨幅電視屏幕，提供各種餐飲和娛樂活動，全數向公眾免費開放，成為億萬球迷在長達月餘賽期內盡情放鬆的享受場所和極樂世界。我和女兒到費城 （Philadelphia）費爾蒙特公園（Fairmount Park）的球迷樂園參觀，果然體驗到頂級足球賽的濃烈火藥味，感染無數球迷難以抑制的歡欣情懷。

我們騎單車而去，女兒忘記攜帶她的車鎖，大門口的工作人員善意地讓我們把單車擱在人行道邊草地上，答應替我們看管，讓我們放心入場。剛入門就看見一個置於花叢中的約一人高彩色大足球，上面印著為人們熟悉的大力神盃以及FIFA官方標誌等，是此番官方用球的特大模型，大人小孩到此，無不急於給自己來張自拍照。一個身穿巴西 球衣的棕膚色姑娘主動為我和女兒照相，我們也為她取景留念。我說，你們國家擁有世界最強球隊之一，她顯得異常開心，也有幾分得意。

一路走去，我們看到一個個由不同贊助商建立的展館和涼棚，第一個展館裡擺放兩輛嶄新的基亞（KIA）小車，球迷可以坐到駕駛座上體會它的舒適。展館裡還擺放許多著名球星的特定號碼球衣展板，人們可趨前站立，由速成相機幫你拍下歡欣身影，充當一回體壇巨星。

接下來是建材店家得寶（Home Depot）的展館，門口有橫幅標明是足球明星「貝克漢的後院」（Beckham's Backyard），明顯借用名人效應。展館裡放置該店的名牌後院座椅等產品，又在四面擺放中型電視屏幕，讓人們可悠閒觀賽，彷彿坐在包廂一般。展館還設立有獎徵答，猜中了給一小包糖果，我和女兒都得到甜蜜鼓勵，皆大歡喜。

斷不可少的自然是小吃部，門框上寫著「費城風味」（Philly Phlavor），供應如熱狗、披薩等美味食品。除了可樂公司的飲料，還有一家號稱超級啤酒廠提供的輕度啤酒，既適合狂歡球迷需求，又適度保證安全。場地裡不時看到的英武巡邏警察，更是超大型公共活動的安心丸。

走到公園最深處才是一個高近二十米的巨無霸電視屏幕，當時正轉播比利時對埃及的小組賽實況，兩旁高聳的大喇叭傳出賽場振奮人心的鏖戰聲和現場觀眾聲嘶力竭的呼喊，屏幕前的大草坪上則坐滿興奮激動的球迷。我們到現場時，埃及隊竟出人意外地以一比零領先，不久中場休息，許多人離開草坪去購買食物等，我們也就此退場。

公園出口處擺放了連排的活動廁所，一旁有供水站，還有巨大的風扇不停吹動，把上方水管噴射出的水霧四散吹開，給夏日的室外球迷送上涼意。看得出來，活動方已為球迷動足腦筋，安排周到，使人滿意。公園裡還有出售紀念品的商店，排隊等候者排成長龍。仔細一看，購得者展示的都是小巧精緻的工藝品，估計皆從中國的義烏等地製作後運來，甚至連比賽用球也不例外。只可惜在如此熱氣蒸騰的氛圍裡，唯獨不見中國足球隊身影，怎不叫人徒呼奈何？