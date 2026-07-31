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與ABBA共舞

金慶松
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當「Summer Night City」的旋律撕裂狼谷（Wolf Trap）的夜空，七千個喉嚨發出的尖叫讓仲夏的空氣瞬間沸騰，這不是普通的演唱會，而是一場跨越世代的ABBA朝聖。

仲夏夜的音樂，迷人的狼谷，歷久彌新的ABBA，票價雖有些貴，我還是與朋友四人一同前往。六時半開放入場，兩座寬闊的停車場已車滿人塞，六百公尺的人龍蜿蜒如蛇。一組組親朋好友攜帶餐點、椅子、毯子，有人扮成ABBA當年的造型，空氣中滿是嘉年華般的期待。

狼谷的全稱是「狼谷國家表演藝術公園」，位於維吉尼亞州維也納（Vienna），園內的菲倫中心（Filene Center）是可容納七千多人的室外圓形劇場，近舞台處有頂棚座位，之後是斜坡大草坪，可容三千兩百人。七時不到，草坪區八成綠地已被占領，我在正中央協調出一小塊空地——幸好我們四人都是瘦子。

開演前，多數人在草地上野餐、聊天，有人在公園小徑散步，一片祥和。

八時整，「Summer Night City」正式開啟「向ABBA致敬」的夜晚。隨後一首首經典旋律響起：「Waterloo」、「Mamma Mia」、「Take a Chance on Me」……，舞台燈光照亮樹梢，台上台下齊唱共舞，七千人渾然一體。

我第一次聽ABBA，是在大學的校園內，那時只覺得旋律好聽，對歌詞不求甚解。四十年後，我站在狼谷的草坪上，跟著七千人一起唱「Dancing Queen」，忽然懂了，ABBA不僅是一代人的哼唱，更是跨世代的傳唱。

一曲曲朗朗上口的旋律、和諧的歌聲，將現場帶回當年的流行音樂，身旁一個小女孩騎在父親肩上，小手跟著節奏揮舞。她大概不知道ABBA是誰，但她知道這首歌讓她快樂。那一刻我想，音樂最美的傳承，不是記住歌詞，而是記住一起唱歌時的感覺。

草地上有些觀眾穿著ABBA的披風，在黑夜中閃閃發亮、翩翩起舞，七十歲的老夫婦牽手搖擺，年輕情侶踩著啤酒罐跳舞。有人隨著「The Winner Takes It All」吼得聲嘶力竭，也有人邊唱「Fernando」邊擦眼淚。ABBA的歡愉與憂鬱並存，將快節奏與內省歌詞融為一體，風靡至今。

當「Dancing Queen」的前奏響起，整個草坪沸騰。我忽然明白，ABBA的音樂從未老去，它們只是沉睡在時光裡，等待一個夏夜被七千人的合唱喚醒。

散場時，星空下仍有斷斷續續的歌聲飄著。回家路上，夏夜的風隨著搖下的車窗灌進來，車內的朋友還在哼著「Fernando」，我沒打斷。有些歌，適合一個人聽；有些歌，適合一群人唱完後，還捨不得停。

那是一場不願結束的夢。

精華 FAQ

  • 演出在維吉尼亞州狼谷的戶外圓形劇場舉行，可容納七千多人，開場前便人潮湧入、草坪被占滿，觀眾野餐、聊天、合唱，氣氛像一場盛大的夏夜嘉年華。

  • 因為現場不只吸引當年聽著ABBA長大的人，也有孩童與年輕情侶參與；歌曲旋律朗朗上口，讓不同年齡層都能跟著唱跳，形成共同的快樂記憶。

  • 作者認為ABBA的音樂並未隨時間老去，而是沉睡在記憶裡等待被喚醒；當全場七千人齊唱時，歌曲不只是懷舊，更成為共享情感的夜晚與不願結束的夢。

維吉尼亞州

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