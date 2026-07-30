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深情盡在重遊處

李麗珠
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飛機開始緩緩下降，我看了看身旁的先生，不知他現在是否也和我一樣心有同感？原本兩人說好隔年一定要另闢旅遊蹊徑，未想踏上的還是與往昔相同的航班，我們又將回到那個再熟悉不過的地方。

巴特洪堡（Bad Homburg）是德國一個有溫泉的富裕小鎮，由法蘭克福火車總站乘車半小時可達，卻極少有外來訪客。

走出小鎮樸實無華的車站，只見天空依然是一片湛藍，而陽光正穿透過濃密的枝葉，斑駁地灑落在街道兩旁。我任由微風輕輕掀起裙擺，只急切地想知道，小鎮是否別來無恙？

匆匆卸下簡單的行囊，我們迫不及待地換上一身輕裝，穿過偌大的公園，快步向老街的方向奔去，午後的陽光正烈，不久就溫暖了我的全身。憶起上次離開時已是深秋，公園裡到處落葉滿地，踩在腳底沙沙作響；而現下綠樹成蔭，繁花爭艷，我用力吸著身邊新鮮的空氣，沿途經過的草木若有知，或許也會欣見我們又一次的到來。

老街就在公園邊上，遠遠就能望見街樓上那連排高聳的尖頂，深色木條縱橫交錯在白牆的屋面上，給人的感覺永遠都是那麼堅實厚重。我們隨意在一間餐室外的小桌邊坐下，點了咖啡和簡單的午餐，看見侍者頻頻回頭對著我們笑，他是否也感覺與面前的人似曾相識？相逢自是有緣，我們珍惜現實中的每一次偶遇，也珍惜在生活裡的每一個有緣人。

老街傘棚底下的木椅上經常有人，有正在喁喁私語中的年輕男女，也有相濡以沫了一生的老年夫妻。我望著街角推著嬰兒車的母親，伴著一群嬉耍笑鬧中的孩子，這裡沒有紐約（New York）的繁華與五光十色，卻多了幾分安祥及平和。此時我感到一縷清風拂面，也吹散了我存在心中時日巳久的塵埃。

終於又跨入了那座在巴特洪堡有著深遠歷史、隱身在一片花樹叢中的千年古堡。這裡曾是中世紀某位德國王子的私宅，仍保留著昔日部分的裝潢與壁畫，宅內地面的大石磚上裂紋畢露，似乎已走過了人間的悲歡離合，卻仍難掩那訴不盡的歲月滄桑。先生與我順著蜿蜒的的小徑，一步一腳印地繞出了古堡，我們默默無語，但知道內心已更貼近了彼此。

依然是漫無目的，依然是任車隨往，這次我們在無意中來到了大片的蘋果園。蘋果園看似無主，望之不見盡頭，樹上結實纍纍，有青也有紅，我們順勢在草地上撿了一顆，嚼來還真是多汁有味。大自然的景色秀麗，甚至連空氣都透著清香，我們敞開胸懷，又度過了輕盈美好的一天。

人生的際遇難測，誰也不知道自己是否會再重返舊地，但是只要心中留著深情，夢裡亦能常相見。

精華 FAQ

  • 文章主軸是夫妻重遊德國巴特洪堡時的懷舊心情，透過一路上的景物與回憶，表達對舊地、對彼此以及對人生際遇的珍惜與深情。

  • 巴特洪堡被描寫為一個有溫泉、富裕卻遊客稀少的小鎮，街道與公園充滿綠意，老街與古堡帶來安祥平和的氛圍，和繁華都市形成對比。

  • 作者想傳達的是：人生無法預知是否還能重返舊地，但只要心中保有深情，即使不能常相見，回憶與夢裡也能再次重逢。

德國

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