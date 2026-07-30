在洛杉磯 （Los Angeles），很多人家的院子裡都種著花、蔬菜，還有各式各樣的果樹。季節一到，各有收成，走進園藝課的課堂，又是另一番景象。

每月一次，在鑽石吧（Diamond Bar）長青會舉辦的園藝課上，老師一如往常地為每個同學準備當季菜苗，也會帶來自家種的水果與大家分享。柿子、黃金葡萄柚、檸檬、棗子、荔枝……，到了成熟的時候，總會帶來和大家一起品嘗。這樣的習慣久了，成了一種默契，在老師的帶動下 ，分享自然地成了課堂的一部分。

教室不大，桌子排成幾列。有人提著盆栽進來，也有人帶著紙袋或紙箱，裝著準備分享的東西，有的彼此交換，有的留作課後的獎品。慢慢地，這些帶來的東西，不再只是物品，而像是一種默默流動的心意 。

有人分享樹蘭分枝長出的新株；有人帶來菜苗與種子；有人把葡萄修剪下來的枝條帶來讓大家扦插；也有人把院子裡結出的果子，一箱一箱地分給大家品嘗，順便交流種植心得。有人會多問一句：「這個日照要多久？」也有人會回一句：「這個很好活，你放心種。」氣氛很自然，默默地把人連在一起，讓整個教室多了一種說不出的溫暖。

更讓人期待的，是課堂結束後的抽獎活動。有時候的大獎是一棵果樹，因為數量有限，大家總是帶著一點緊張又期待的心情，等著自己的名字被叫到。其實不論大小，每個人最後都會帶著一份收穫回家；有人抱著菜苗，有人提著果樹，也有人領到園藝配件。大包小包地離開教室，總讓人覺得這一趟來得很值得。

在熱鬧的片段之中，也有一些讓人記住的畫面。有名同學已連續兩年分享雪蓮果，源頭只是兩年前她買回的一株小苗，經過長大、分株，每一年都被帶來課堂分送出去。那株最初的小苗，好像在不同的院子裡延續著生命，這樣的延續，也讓人開始留意那些看似平常的分享。

最讓人難忘的，是關於火龍果花的記憶。有一次課堂談及火龍果種植，老師提到火龍果花曬乾後可以煲湯，我覺得新奇。席間有名同學分享她平常怎麼煮，還問我有沒有吃過。我笑著回答連看都沒看過，沒想到隔周再見面，她竟帶來一大包自曬的火龍果花，還細心教我如何煲排骨湯。

那一刻，我有點愣住了。我們並沒有特別熟，只是偶爾交談幾句，她卻記得我隨口說過的話，那樣的「記得」很自然，卻讓人感到被放在心上。我向她道謝，接過來的那一刻，心裡忽然暖了一下。

也正是這些片段，讓人慢慢發現，園藝課教的不只是種植。從育苗、扦插到等待花開，每個步驟都需要時間與耐心。植物不急，人也慢了下來，也許是在這樣的過程裡，心漸漸變得柔軟。有時是一盆菜苗，有時是一袋果乾，也有時，只是一句簡單的關心。

那些被分出去的東西沒有消失，它們在不同的地方繼續生長，也在不知不覺中，把人心連在一起。原來在這裡，我們不只是學著種植物，日子也一點一點暖了起來。