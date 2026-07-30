位於‌美國紐約州 東南部的長島 （Long Island），有「紐約葡萄酒之鄉」的美譽，這次春遊長島目的之一就是遊覽葡萄園，品嘗葡萄酒、體驗酒文化。

我們一行來到了位於長島北叉（North Fork）的瑪卡里葡萄園（Macari Vineyards）。這是五十多年前，由義大利裔尤瑟夫·瑪卡里創立經營的葡萄園，園裡飼養著一群牛，牛糞成為土壤的有機肥料。這裡種植葡萄不使用除草劑，全為了保持土壤不受汙染，確保種植品質良好的葡萄。

進入瑪卡里酒莊接待室，這是一個面積很大的酒吧。在這裡品嘗葡萄酒採預約制，每個客人付四十美元。落座後，衣裝合體，站姿端雅的義裔年輕女服務員簡要講解酒莊的特色，推薦三種不同風味的葡萄酒供客人品嘗，並配有兩種不同風味的披薩。

服務員按斟酒禮儀，在三個高腳酒杯裡分別斟入淡金黃色、紫紅色、紅色的葡萄酒，酒液靜靜地蕩漾在透明玻璃杯裡，燈光下的葡萄酒泛著波光，酒色優雅迷人，酒香散發誘惑。酒味是否酸甜？單寧質感如何？這些是肉眼看不到的，我先從淡金黃色的葡萄酒開始，抿了一口，感覺酒味清淡，有檸檬香氣和蘋果酸爽的味覺；輕搖紫紅色葡萄酒杯，酒液輕輕入口，口感柔順，有李子酸與果漿酸甜混合的味道。最後端起紅色葡萄酒杯，酒液入口，感覺單寧柔和，酒精度數比前兩種稍高些，在口腔裡有渾厚葡萄酸和草香與燻煙融合的味道，讓人回味。

酒莊自製的披薩搭配紅葡萄酒更是別有風味，酒的濃郁果香與烤製披薩上番茄汁、起司交融，酸、甜、香、燻烤味混合，味道奇特，是鮮有的美味感覺。

三種葡萄酒品嘗完，我把品酒的感悟告訴了服務員。她微笑點點頭，說：「第一杯是乾白葡萄酒，第二杯是新鮮葡萄酒。第三杯是瑪卡里酒莊推薦的旗艦紅葡萄酒，它僅產自優質年份，產量有限。」

我巡視了酒吧，看到酒架上葡萄酒在柔和的燈光下，文靜誘人；富有情調的吧台和舒適的座椅，給人安逸和輕鬆的感覺。酒是一種文化的載體，它不僅承載著傳統的釀造技藝，也會塑造生活方式、扮演者情感交流的角色。酒杯裡的酒還在，我已體驗了它們的不同品味。

走出酒莊接待室，來到戶外，眼前是一片還在生長期的葡萄園，看到一旁放置的木製大酒桶，想像秋天摘葡萄，進而釀成酒的喜悅。秋高氣爽時，喜愛葡萄酒的人們會聚集在這裡品嘗美酒佳釀，微醺一時，忘掉工作上的壓力，忘掉生活裡的煩惱，忘掉以往的哀傷。

海風輕輕吹來，藍天白雲下的葡萄園好像飄過一陣酒香，我知道這是幻覺，可我已品嘗了這裡的美酒，的確很香，心生感嘆：「置身長島葡萄酒莊園，不虛此行。」