小時候家裡前院有個玫瑰園，裡頭除了種有滿園的玫瑰花外，還有芭樂樹，芭樂成熟時，鄰居小孩會在園外偷採。在我小學時，父親創設工廠，花園夷為平地，從此我對花草就失去了敏感度，除了玫瑰花外，只會稱呼它們為紅花、黃花或紫花。

住到矽谷 （Silicon Valley）來之後，由於養了一隻瑪爾濟斯，每天都牽牠出門散步，也因此見到家家戶戶各式花朵的美不勝收。矽谷的玫瑰非常多，但大得令人驚奇，但我總覺得花兒要長得大小適中才算美麗。鄰間也種有各種花朵，如橘色的州花加州 罌粟、紫色的薰衣草，還有各種我叫不出名字的花朵，堪稱五彩繽紛。

矽谷天氣宜人，空氣又新鮮，每天牽狗出門散步，看著這些奇花異草，成了極為賞心悅目且舒心怡人的時刻。

就這麼散步了十年，在偶然的一個五月間，忽然看到了鄰間的一棵藍花楹，那是一棵很大的樹，滿樹開滿了如霧似夢的紫色花朵，難怪它又叫藍霧樹。我此生從未見過這麼美麗的花朵，花開時，我天天走過，由於紫色花朵落滿一地，樹上樹下一片紫，如夢似幻，令人愛極了。那段初見藍花楹的日子裡，彷彿回到初戀，心坎裡甜蜜極了。我就這樣甜了兩個月，全心全意地愛著一棵樹，直到它全謝了，再一心等待來年花開。

待來年時，才赫然發現家對門也種了一棵藍花楹，我每天外出，都是由車庫直接開車出門，居然沒有看見；隔壁條街也種有一棵。

藍花楹總是默默地佇立街角，等你走過，然後燦爛綻放。今年和朋友出門當義工，在朋友家附近的大馬路邊，又看到兩棵藍花楹。每次經過，都是一種驚喜，會深呼吸一口氣，然後靜靜地看著它，就好像是收集在不同角落的驚喜，內心感到滿足極了。

對我來說，藍花楹的美只有銀杏樹差可比擬，但更少見，於是被它震撼了許多年。