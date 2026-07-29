今年來舊金山 （San Francisco），時間在五月下旬，正處小滿與芒種兩個節氣之間，心裡念著在巴洛阿圖（Palo Alto）住宅後院的兩畦小菜地。農諺云「芒種芒種忙忙種」，可我那菜地還靜靜地荒在那裡，空落落的。

算起來，這是我在美國種菜的第三個年頭。

第一年剛到美國，時已近夏至。之前沒有種過菜，看著院子幾塊閒置空地，有些猶豫要不要試著種菜。女兒給我備了種子、肥料，我才決定一試。拖了一些時間，最後倉促間播下南瓜、黃瓜種子，結果沒收幾茬就入秋了，藤葉漸漸枯黃。

第一次種菜，除了沒經驗外，最主要的還是播種晚了點，沒有及早趕上夏日的陽光。不由得想起新加坡 前副總理王瑞傑先生的話來，當時輿論普遍看好他會接任總理，他卻坦言自己已年過六旬，這個年齡當總理「跑道太短」，不適合了。我想我這一年種的瓜菜，也是「跑道」短了一點。

第二年我便早早籌備。心裡想著，去年種晚了沒好收成，今年趁早，將跑道拉長，總能趕上好光景。三月下旬，灣區 還是早春，草木剛剛泛青，我就急著整地播種。播種之後，我每天都要去菜地邊觀望，期盼新芽破土，卻種子遲遲不見發芽，出苗後又長勢緩慢。請教種菜老手才知曉是播種太早，氣溫與日照都跟不上。種菜最講究時令，時令未到，急也沒用。中國農曆有二十四節氣，就是用來畫定農作物種植時序的。芒種芒種，樣樣都種，多數的瓜豆種植，一定要在芒種前後趕忙種下。

今年吸取教訓，一定要抓住時節，趕在芒種前播完種。到美國的第二天，時差還沒調整過來，我就下地幹活，一邊整地，一邊浸種，按照網上提供的指導，將種子播下，靜待佳音。

果然，一周後黃瓜與豆角相繼發出芽來。看到清晨的陽光照在嬌嫩的芽片上那種油亮的色彩，我感覺我踩中了大自然的節奏，今年種菜收成信心十足。

不得不感嘆二十四節氣的奇妙。先民們歷經千百年摸索，摸清了時序更替與農作物生長規律，將其凝練在一年的節氣之中，用以指導耕種，代代靈驗，真不愧是非物質文化遺產。在科技欠發達，完全得靠天吃飯的漫漫歲月裡，這套古老的智慧，便是農家安身立命的根本。

常言道：人誤地一時，地誤人一年。農人耕種，永遠把時令放在第一位。杜甫詩云：「好雨知時節，當春乃發生」，哪裡是好雨把握了時節，分明是時節包含有好雨啊。不同的時節，會給農家送出不同的大禮包，順了時節，就是順風順水。無怪乎孟子也不得不承認：「雖有智慧，不如乘勢；雖有鎡基，不如待時。」縱有才智，手握農具，也要看準時節，適時耕播。

農諺有言，芒種不種，再種無用。種地要搶抓農時，人生亦是同理，也該抓住生命中的「芒種」，用心耕耘，及時播種。只有少壯多努力，方能老大不傷悲。