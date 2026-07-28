我有家族遺傳的心臟病 ，年輕時就檢查出高血壓 ，服藥至今四十多年。一直以來，我都找劉醫師看診，血壓與心臟狀況都維持良好，直到他去年退休，我因身體平穩，便沒有再尋找新的心臟科專科醫師。

然而，最近一次驗血卻發現我的腎功能已接近第四期衰退，可能與長期服藥有關。朋友建議我重新諮詢心臟科醫師，看能否調整藥物，減輕腎臟負擔。

我想起劉醫師曾提到巴沙迪那（Pasadena）有值得信賴的心臟科醫師，於是上網找到一名學歷與經驗都十分出色的專科醫師。

初次見面，醫師的年紀與我相仿，讓我倍感親切。他仔細閱讀我的病歷後認為，貿然減藥並不明智，應先全面了解心臟狀況。他建議我接受PET藥物心臟壓力測試，比傳統跑步測試更精準，我便依言檢查。

檢查結果出來後，我大吃一驚。報告顯示我有一條重要血管中度阻塞，可能引發心絞痛甚至中風。醫師說幸好發現得早，否則後果不堪設想。

沒想到減藥不成，反而要加服防心絞痛的藥，還需盡快做經皮冠狀動脈介入治療（PCI），並可能需放置支架。這意味著我確診患上血管阻塞性心臟病，毫無懸念。

我完全沒有症狀，卻突然被告知要做心臟手術，心情難以形容。手術雖然風險不高，但畢竟涉及心臟，加上我已有第三期慢性腎病，風險比一般人高。

家人意見不一，內子、兒子與媳婦認為既然風險低又能延長壽命，應該接受；弟妹則認為我年紀已高，風險雖小但不是零，不如享受餘生，順其自然。

坦白說，我對手術流程有基本了解：從手腕或腹股溝以導管直達心臟，再擴張血管並放置支架，光想像就令人心驚，術後還需一段恢復期，活動受限。想到自己已活過美國平均壽命，我一度傾向弟妹的想法——趁還能自由活動幾年，好好享受人生，也算無憾。但最終，在家人的勸說下，加上摯友黃醫師與遠在舊金山（San Francisco）、哈佛畢業的心臟科姪子審閱報告後，一致認為利大於弊，我還是答應接受這場「驚心動魄」的手術。

手術當天，我在兒子陪同下入院。換上手術衣後被推進手術室，四周儀器林立，護士與技師忙碌穿梭，麻醉師為我執行麻醉，主理護士在旁細心解釋手術過程。我閉上眼睛，只能聽天由命。

感覺沒過多久，護士告訴我：「手術完成了，一切順利。」過程比我想像短得多，除了右手臂偶爾有壓力外，完全沒有痛楚。我第一句便問：「支架放好了嗎？」護士回答：「血管非常好，不需要放支架。」我還來不及反應，便被推回休息室。

回到病房，我半信半疑，但心裡覺得似乎是好消息，立即用手機向家人報平安：「我感覺良好，沒有安放支架。」

翌日早上，我收到主治醫師的詳細手術報告：三條主要冠狀動脈完全正常，沒有阻塞，只有些許分支血管輕微老化鈣化，無需支架。這與PET測試的結果簡直天壤之別，落差之大令人難以置信。

我把報告寄給黃醫師與姪子，他們都感到驚訝，但一致指出：手術檢查是「黃金標準」，結果絕對可信。他們甚至說我未來五年患心臟病的機會極低。

五天後複診，主治醫師說，這次PET測試屬「偽陽性」，在醫學上極為罕見。

得知真相的那一刻，我的心情就像意外中了樂透。