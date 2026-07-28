千百年來，在中國習俗中，認為看到孔雀開屏是幸運的，旅居美國後，卻讓我看到了火雞開屏。

三月下旬起，我在旅居的加州 布利桑頓（Pleasanton），看到有火雞飛進住處後院，在草坪上開屏。火雞豎起美麗的尾羽，同時還旋轉身體，三百六十度全景展示姿容。孩子們已經司空見慣，也在院子裡拍過這類照片，他們說，開車時也看過路上有火雞開屏。我第一次看到這個場景，忙不迭地拍了一些照片。

後來很多天都發現，有火雞群在院子外的山坡上覓食，曾看到兩隻火雞呈現南北「夾擊」之勢，競相開屏，其他雌火雞對雄火雞的荷爾蒙噴發視而不見，徑直覓食，無暇他顧，辜負了開屏火雞的用心良苦。

有時十幾隻雌火雞就在開屏的火雞身邊，但也許發育未成熟，顯得不解風情，無動於衷，相當冷淡地對待抖動羽毛、並不斷發出「咯咯」叫聲的開屏火雞。讓我這個局外人看了，也不禁為開屏火雞打抱不平。

據說，每年人們「陽春三月下揚州」的時節，也是孔雀的求偶季，雄孔雀發現心儀對象，就會不失時機地豎起五彩繽紛的尾屏，形成一個巨大的圓形，抖動艷麗的羽毛，發出悅耳的聲音，聲情並茂地呈現求偶姿態。一旦俘虜了雌孔雀的芳心，便可完成做爸爸的歷史使命，喜結連理，傳宗接代，繁衍不息。這是生物學的鐵律。

火雞與孔雀有著相同的習性，每年三、四月也是牠們發情交尾的神聖季節，這幾天，我在山坡上看到的火雞開屏，正是這個時節的重頭戲，只是沒有拍到牠們「婚慶」的鏡頭。

我曾經在中國一處駕校大院，看到過孔雀在人群裡不斷開屏的場景，尤其是看到花枝招展的女孩子，孔雀大有把靚女比下去的勢頭。那是駕校吸引學員的一道風景，而火雞沒有如此的膽量，我見到過的火雞，遠遠拍照可以，但如果想近距離接觸，火雞總敬而遠之，急忙離去。

日前外出，看到一群火雞在路邊覓食，落在後面的兩隻火雞，其中一隻竟對著我開屏起來。據說，雄孔雀除了在繁殖期展開尾屏求偶，遭遇威脅時也會透過尾屏眼狀斑紋威懾天敵，火雞可能也有類似的防禦機制，所以，面對我的鏡頭開屏示威。

這不禁讓我想起，之前在山坡上看到雄火雞時，有的會隔著鐵絲圍牆，邊開屏邊走近我，可能也是向我炫耀威力的防禦手段。

我曾經多次目睹火雞在山坡上開屏的畫面。朝陽下逆光拍出的尾屏清晰透亮，十分漂亮。

哲人說過，世界不是缺乏美，而是缺少發現美的眼睛。火雞開屏時的半圓形傘狀尾屏華美艷麗，而且開屏時體積變大幾倍，顯得身姿魁偉，堪稱火雞裡的偉丈夫。