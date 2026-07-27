我在家有一個老伴不碰的專屬棲身之地，我說那是我的狗窩，有朋友說叫「安樂窩」好聽一些，但我覺得「狗窩」好像更貼切和親近些。

這個空間是由電視間的一個老沙發演化而成。原本坐在這裡可邊看報刊，邊看電視，後來電視的天線壞了，喬治亞州 卡爾頓（Carrollton）這裡的老美都不屑來修這種過時的東西。

電視沒得看了，對我們來說也不是什麼了不起的損失，看新聞有足夠的中英文報刊，即時資訊也有電腦、手機可補足。若有什麼特別節目要和妻子共賞，那就用我的電腦，從此電視就成了牆上的擺設。

我的生活大致可分為兩大部分，吃喝拉撒看電視報刊等在樓上，寫作閱讀、臨帖寫字則在樓下書房，各類書籍和電腦等自然也在此。

因家裡樓上樓下分別屬兩套空調系統，入冬以來，老伴到樓下的書房寫作的時間不規律，我一個人下去，一天也不過兩三個小時，偌大的空間開空調實在是有些浪費。於是我字也不寫了，乾脆把電腦從樓下拿上來，用個小架子放在沙發前面，如此一來，閱讀寫作一應俱全，就沒必要下樓了。

這沙發原就堆滿了各種不搭配的椅墊，剩下的間隙又塞滿了一些中英辭字典，和我寫東西臨時要用到的參考書籍等，眾多書本從沙發扶手，再蔓延到兩端的小几上，加上周圍的檯燈、大小筆記本、筆筒等雜物，不小心碰到就會導致山崩，那就要滿地拾雞毛了。

這個空間的亂，結合我在這裡的舒適，正如小時候家裡養狗，也不過就是用一硬紙板大盒子，裡面丟幾塊破毛巾、衣物等，牠自己就會扒扒轉轉，雖然亂七八糟，但合牠意，就會心滿意足地躺下。那不正如現在，每次我只要刨出個空位把自己安放進去，扭幾下也就一切安逸，可消永晝，甚至可消永夜了。於是這沙發就變成我全天候的棲息之地，說它是我的狗窩是再恰當不過的。

窩在沙發上，右邊牆上的窗戶可看屋外西北方景色，上面另一扇小窗又可看我喜歡的早春樹梢新綠和藍天白雲。沙發對面是整排落地窗，坐在這裡讀、寫，若眼睛累了，就縱目泛覽陰晴雨晦、四季樹色變化，以作休息。左邊沒牆，敞開連接廚房飯廳，瀰漫了家的煙火氣息，老伴做飯時，就好像和我是在同一間房，還可搭訕幾句。

在這裡是休閒、養心，還是做事，早已混淆不清，渾成一體。但那又何妨，尤其陰雨綿綿時，窩在這看窗外煙雨濛濛，杯中茶煙裊裊，聽雨滴清韻，讀一點詩詞閒文，寫一點遐思漫想，有什麼比這更愜意的。

現在偶然會寄望天暖了，書房窗外荷花開時，為了與花為伴，也許會給我足夠的動力去樓下書房，恢復我要正襟危坐的寫字習慣，而跳出這狗窩，把作息再弄得段落分明規律些。但目前就且耽溺在此、樂不思蜀吧。