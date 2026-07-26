多年來，在維吉尼亞州 維也納（Vienna），老年公寓的交誼舞隊排練過許多支華爾滋的慢三集體舞。我與老伴，始終是舞隊中最具穩定默契的舞者之一。

一支舞曲大約五分鐘，要熟記舞蹈老師所教授的步法，白天往往難以抽出整塊時間反覆練習。於是，我便想出了一個辦法——在夜晚入睡前，於床上默練。閉上眼睛，回溯白日所學的每一個舞步，口中輕輕默數節拍，在腦海中一遍遍推演，直至不知不覺入眠。

老師每周只來公寓授課一次，一支舞通常需要三、四次方能教完，這恰好為我們留出了充足的複習時間。交誼舞以男士為主導，步法與套路的熟練尤為關鍵。因此，當老師第二次授課時，我往往已將上次所學基本爛熟於心。我漸漸體會到，這種「躺在床上的練習」，其效果並不遜於在大廳中反覆排練。

閉目之中，反而更易凝神於每一個節拍、每一步輕重緩急。哪裡容易出錯，哪裡尚需打磨，心中愈發清晰。經由腦海中一遍遍梳理，整支舞的結構也隨之愈加明朗。我深信，當真正步入舞場之時，這些「記憶中的腳步」，會自然而然地隨樂而行，流暢舒展。

夜深人靜之際，躺在床上默數節拍、演練步法，這種體驗頗為奇妙。彷彿身已離床，置身於光線柔和的大廳之中，與舞友們一同旋轉起伏，步履輕盈，沉浸在悠揚悅耳的旋律裡。

正是這份反覆不輟的默練，使我與老伴在舞隊的音樂聲中，配合愈發默契，舞步更為規範，動作也日漸整齊。或許，正是這些夜晚無聲的堅持，讓我們在有限的時間裡，將一支支舞跳得有模有樣。

回望這些年的舞蹈時光，它帶給我們的，不僅是肢體的靈活與協調，更是一種豐富而健康的生活節奏。隨著年歲漸長，我也漸漸領悟：人生諸事，亦當如這慢三舞的節拍，不急不躁，一步一履，從容向前，不必再似年輕時那般匆忙。

慢下來，方能走得更穩，也走得更美。