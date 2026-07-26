我二○○一年來加拿大 探親，住地附近有英語學習班（ESL），但不接受探親的人入學，我後來申請當義工，可以坐在教室裡，老師也喜歡我這個老學生，這是當年六十九歲的我在加拿大學英文的開始。

二○○七年正式移民 ，辦了加拿大新移民語言班（LINC）的入學手續，成為白頭學生，每周學五個半天。我年紀雖然大，但學習情緒很高，彷彿煥發了第二春。

解放前後，我在初中、高中都學過英語，大學是俄語專業，畢業後又教了十年俄語，對學外語的門徑有些體會。尼克森訪華後我改教英語，不過文革時期的內容都是標語口號式，更談不上聽和說。

在LINC班我興致勃勃地學習，最後各科都是最高分完成學業。之後我在家自學，常到圖書館看書看報，報上的長文章啃不懂，所以我常選讀讀者來信。後來發現，有些名著的改寫本字體又大又黑，還有配合內容的插圖，能增加基本詞彙，也能保持學習興趣，很適合老人和兒童閱讀。

閱讀時，碰到生詞我在底下畫一道藍線，有意思的短語下畫一道紅線，重要的句型前畫個紅圈。每讀完一頁才查生詞，把詞意寫在頁邊，再重讀該頁，理解全文。讀完一章，再從頭重讀，思考該章的主要內容，用一句話概括內容，寫在該章的標題旁。全書讀完，編出全書的生詞表，註明出現的頁次。

這些年來，我用這樣的笨辦法讀過了多本改寫的名著，提高了閱讀能力，幫助我這個九十多歲的老頭複習很多常用詞，腦海裡把以前學過的東西重現一遍，彷彿老友重新見面。

在滑鐵盧（Waterloo）這幾年，我還結識了幾名本地的好朋友，在交往中促進了我的聽說能力。住在老人公寓時，我們認識了附近的瓦爾特，他對學中文興趣大，於是我教他中文，他教我們英文。一年後他夫人病情嚴重，無法繼續教，於是介紹了肯尼斯先生教我們英文。

老肯七十多歲，喜歡幫助人，而且住在我們對面的大樓，我於是把樓裡的華裔老人組成學習組，一起跟老肯學英語，每周定時定點。老肯為了調劑我們的學習生活，開車帶我們在周圍遊覽，充當義務導遊、介紹名勝，讓我們在聽說方面得益匪淺。

我和老肯也常用郵件聯繫。老肯喜愛自然，在郵件中說他看到老鷹如何抓兔子、鮭魚如何洄游、農民怎樣開拖拉機翻地等等。他的信件也是我的閱讀材料，回信時也是我練習寫作的好機會。

我外出時隨時隨地東張西望，見到看不懂的告示或廣告就用手機拍下來，回去再查看。老人公寓裡本地人為多數，見了面他們都友好地說幾句，若是聽不明白，我立馬說「Pardon」或「Please repeat」，不懂就是不懂，不懂就問，這樣才有進步。

老人生活在加拿大的環境裡，日積月累，與時俱進，也能天天向上。