今年二月中，在老二細心的籌畫下，趁著孫輩們放假期間，我們全家三代同堂，去加州棕櫚泉 （Palm Springs）度假，搭乘遠近馳名的棕櫚泉空中旋轉纜車，上山賞雪和玩雪。

這個在一九六三年正式啟用，現今是全世界最大、可旋轉三百六十度的空中纜車，能在十分鐘內，將旅客從海拔兩千六百四十三英尺的起點站，沿著北美最陡峭峽谷之一的奇諾峽谷（Chino Canyon），送到海拔八千五百一十六英尺的終點站，也就是聖哈辛托山州立公園 （Mount San Jacinto State Park）的觀景台。

當天的旅客真多，我們在候車廳外面的小庭院裡一邊耐心等待，一邊看著空中纜車在險峻峽谷的襯托下徐徐直線上升，讓人全心讚嘆此項工程的偉大和不易。我們等了兩個多小時，才坐上這個可容納八十名乘客的纜車。隨著纜車一路升高，我們興奮地看著腳下奇特沙漠景觀，逐漸被蒼翠茂密的松林取代。

當我正試著用手機，想從乘客間的空隙中瞄準拍照時，一個旋轉震動引起車廂旅客們的驚呼，我們正好面對著窗外陡峭的山壁，看著各色各樣不知名的岩石和少許覆蓋其上的植被。隨著另一個旋轉，突然感到片片水珠從我們這頭敞開的窗子竄入。水珠雖然帶來涼意，但我們始終沒能看到它的源頭。

到達目的地後，老大和老二一家穿好滑雪衣物，帶著雪橇去玩雪。我覺得觀景台外還是太冷，看完雪景、照個相後，就馬上回到觀景大廳裡休息。隨後我們去樓下一個房間，觀賞介紹聖哈辛托山州立公園的影片。

在一個小型博物館裡，我們從解說中了解到了不少和公園自然景觀、植物生態、地質演變與野生動物的知識。在觀景大樓待了約兩小時左右，先生開始感到頭痛惡心，我們事先上網查過纜車觀景台的海拔高度，知道先生有出現高山症的可能，但先生說，根據以往的經驗，只要我們趕緊搭纜車下山，回到低海拔的起點站，就可以紓解不適。

這次坐空中旋轉纜車，雖然無法在觀景大樓待太久，也沒能和兒孫們一起下山，但後來聽他們說玩得很開心，也讓我們覺得這次祖孫三代的棕櫚泉空中旋轉纜車之旅，圓滿完成。