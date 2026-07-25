我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

棕櫚泉纜車

麗蘋
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年二月中，在老二細心的籌畫下，趁著孫輩們放假期間，我們全家三代同堂，去加州棕櫚泉（Palm Springs）度假，搭乘遠近馳名的棕櫚泉空中旋轉纜車，上山賞雪和玩雪。

這個在一九六三年正式啟用，現今是全世界最大、可旋轉三百六十度的空中纜車，能在十分鐘內，將旅客從海拔兩千六百四十三英尺的起點站，沿著北美最陡峭峽谷之一的奇諾峽谷（Chino Canyon），送到海拔八千五百一十六英尺的終點站，也就是聖哈辛托山州立公園（Mount San Jacinto State Park）的觀景台。

當天的旅客真多，我們在候車廳外面的小庭院裡一邊耐心等待，一邊看著空中纜車在險峻峽谷的襯托下徐徐直線上升，讓人全心讚嘆此項工程的偉大和不易。我們等了兩個多小時，才坐上這個可容納八十名乘客的纜車。隨著纜車一路升高，我們興奮地看著腳下奇特沙漠景觀，逐漸被蒼翠茂密的松林取代。

當我正試著用手機，想從乘客間的空隙中瞄準拍照時，一個旋轉震動引起車廂旅客們的驚呼，我們正好面對著窗外陡峭的山壁，看著各色各樣不知名的岩石和少許覆蓋其上的植被。隨著另一個旋轉，突然感到片片水珠從我們這頭敞開的窗子竄入。水珠雖然帶來涼意，但我們始終沒能看到它的源頭。

到達目的地後，老大和老二一家穿好滑雪衣物，帶著雪橇去玩雪。我覺得觀景台外還是太冷，看完雪景、照個相後，就馬上回到觀景大廳裡休息。隨後我們去樓下一個房間，觀賞介紹聖哈辛托山州立公園的影片。

在一個小型博物館裡，我們從解說中了解到了不少和公園自然景觀、植物生態、地質演變與野生動物的知識。在觀景大樓待了約兩小時左右，先生開始感到頭痛惡心，我們事先上網查過纜車觀景台的海拔高度，知道先生有出現高山症的可能，但先生說，根據以往的經驗，只要我們趕緊搭纜車下山，回到低海拔的起點站，就可以紓解不適。

這次坐空中旋轉纜車，雖然無法在觀景大樓待太久，也沒能和兒孫們一起下山，但後來聽他們說玩得很開心，也讓我們覺得這次祖孫三代的棕櫚泉空中旋轉纜車之旅，圓滿完成。

精華 FAQ

  • 行程由老二細心籌畫，趁孫輩放假時，全家三代一起前往加州棕櫚泉度假，包含祖父母、子女與孫輩，主要目的是搭乘空中旋轉纜車上山賞雪玩雪。

  • 這座纜車於1963年啟用，是世界最大且可360度旋轉的空中纜車，約10分鐘就能從海拔2643英尺的起點，送到海拔8516英尺的聖哈辛托山州立公園觀景台。

  • 當天排隊兩個多小時才搭上纜車，途中還遇到旋轉震動與水珠竄入車廂；上山後有人玩雪、有人參觀博物館，但先生疑似高山症不適，便提早搭纜車下山。

加州 棕櫚泉 州立公園

上一則

編編編

下一則

中文課上的樂趣

延伸閱讀

華府嘉年華

華府嘉年華
日本旅行

日本旅行
葫蘆絲遇見望春風

葫蘆絲遇見望春風
肥皂盒賽車

肥皂盒賽車

熱門新聞

飛機墓地

2026-07-17 02:00
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00
建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00
奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

2026-07-14 07:00

自駕甘苦談

2026-07-20 02:00
（圖／Gami）

一堂精神病實習課

2026-07-18 02:00

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程