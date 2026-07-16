從上海來美迎接外孫女降生，不知不覺已經三月有餘。北維吉尼亞女兒家路邊的萬木叢中，一棵高大梧桐的身影闖入視線，滿枝的綠葉在曠宇下搖曳生姿，如同在上海；沼生櫟的葉片輪廓像張開雙臂等待擁抱的人兒，在我眼裡竟生出唱詩班的喜感。

遙望藍天，嚮往擁抱故鄉，這可是一個旅人開始害相思病的症狀。

可不是嗎？電影「菜肉餛飩」紅翻上海時，我身在他鄉，只能在無數影評裡「嚼別人的饃」。北美的飲食習慣，讓我這個中國胃鬧起了情緒，但一日去超市尋覓食材時，我居然發現了一處祕境。

在超市的魚類櫃檯後面藏有乾坤，除了有免費初步加工外，還提供煎炸服務。攤位上的標牌清楚標明服務項目有：去鱗、去肚、去尾、去頭、切段、一般油炸、香脆油炸或蒸煮。中島洗滌區邊上，兩台商業炸鍋和吸煙機靠牆排開，幾名操作人員負責接過秤好的魚洗滌、煎炸。墨西哥 店員秤斤算兩的動作嫻熟，我去蔬菜區、水果區轉了一圈回來，看到魚都已炸好了，從清洗到出爐才十幾分鐘。

在魚的各式菜品中，我向來偏愛香煎帶魚，但一想到在女兒敞開式的廚房加工，那無疑是一場噩夢。但是此時，超市炸魚區的香味彷彿穿越地心，直抵小時候弄堂裡的我，十分催情過癮。玻璃陳列櫃內的海魚品種無比誘人，我看到四指寬的帶魚，不寬不窄，肥瘦相宜，於是花了十三美元買了四條，讓小店員洗、切、煎，一蹴而就。最後打包放進車內，一騎絕塵而歸。

到家啦！我將香煎帶魚趁熱浸入蔥薑、番茄醬、鹽和生抽燒製的醬汁，二次加工後，吃慣了雞肉、牛肉的女兒，表情漸漸從質疑換作大快朵頤。這道茄汁帶魚可說是得來全不費廚房，在隨後的日子裡，鯧魚、黃魚被一一拿來料理，屢試不爽。

某日，一名剛認識的台灣巧婦跟我講起上海燻魚的種種美味。我忽發奇想，在美國有如此借雞生蛋的好事，何不用這裡的白花鱸魚取代滬上胖頭魚（花鰱），輕鬆實現上海幫燻魚的夢想呢？

說做就做。在一個陽光燦爛的上午，我翻出小紅書的食譜，曾經的理工女、當下的外婆，按圖索驥再次秒變大廚，用海鮮醬、黃酒、冰糖、八角桂皮、香葉蔥薑，再加話梅、五香粉和香醋做成濃汁，投入超市買來的香煎海鱸魚塊，一碗幾可亂真的上海弄堂本幫燻魚，終在北美餐桌上閃亮登場。

來北美看望女兒一家的短暫旅居期間，開始幾天，北維吉尼亞遍地森林的鄉村感，讓人很不適應。但當經歷了某些時間節點，日子裡總有幾次開出心儀的風景盲盒，就像火車穿過黑暗隧道後的驚喜，此時離出發地已經很遠很遠，行程漸入佳境。下一個的風景盲盒又會是什麼呢？