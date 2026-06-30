退休 那一年，我結束了長達三十八年的資訊處理及商業操作的工作，開始學著面對退休後的日常。過去，我在批發製服業從事電腦系統分析、數量預測及實際作業，長期與數字、時程和壓力為伍；卸下責任後，生活忽然慢了下來，我半開玩笑地說，這是一段「為自己而活」的時候了。家人送我一套高爾夫球具，沒想到，替我的退休生活開啟了嶄新的篇章。

起初，我對高爾夫並不特別有興趣。它花費不低，也相當耗時，一場十八洞往往得花四、五個小時；但身在南加州 ，我逐漸發現，清晨步行，只打「後九洞」其實相當合宜，一個半小時能打完，費用合理，也不影響一天的正常作息。

我原以為球靜止不動，擊中並非難事，實際揮桿後才明白，高爾夫是一項與自己挑戰及對話的運動。早年摸索多時，進展有限，直到遇到一名教學清楚、善於分析的教練，才逐步建立基礎與信心。後來，太太也加入打球行列，清晨的果嶺成了我們共度休閒時光的地方。

如今，我們每周固定兩次清晨打球，早上五時起床，六時開球，通常是第一組上場，無須久候。天色微亮，草地帶露水，空氣清新宜人，九洞步行下來，約六千到八千步，自然完成運動。因為打球的時段沒有烈陽蒸照，我們的皮膚也被保護得良好，八十四歲的我，常被朋友誤猜年齡。我想，這與長年維持規律作息及清晨的戶外步行不無關係。

高爾夫不在輸贏，而在專注。揮桿時的凝神、好球落點的踏實感、切球與推桿入洞的瞬間，都讓人感到單純的喜悅。至於一桿進洞，那是一生難得的興奮，甚至是激昂的經驗——我與太太各自都曾擁有一次。

這是一項能陪伴人走到八、九十歲的運動，也是一種適合夫妻、家人與朋友同樂歡笑的休閒活動，還能夠享受到南加州晨曦的美景。

退休之後，我逐漸體會到，生活不必急行，放慢腳步，同樣能走得穩當而自在。而那顆小白球，正靜靜提醒著我這個意境。