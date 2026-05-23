孩子們畢業後離家就業，鋼琴就一直放在新澤西州 家裡，幾十年沒人彈，曾經想要拿起孩子們的舊課本自我學習，發現並不容易。也曾經想過賣掉，但是市場價格愈來愈低；打電話想要捐給本地學校或教堂，他們的回答是無處可放。

不久前，在YouTube上發現有免費教彈鋼琴的課程，興奮之餘趕緊報名，六天結業下來，確實學會了彈幾首簡單歌曲。更重要的是發現了他們還有其他免費課程，卻沒登廣告，譬如教唱歌的聲樂、吹口琴、拍視頻、國畫等等。當然，若要繼續學習，還是要交學費的，好在價格還合理。

至今我已經學了近兩個月，按時聽課並且交作業，接受老師的評判。年紀愈大愈覺得記性變差，雖然這是自然現象，但是也希望能夠藉著練習彈琴來鍛鍊腦力。老師們不用繁雜的五線譜，而是把簡譜放上網，並且重點註明哪根手指彈哪個音。

黑色琴鍵像筷子的下面是Do、Re、Mi，而叉子下面則是Fa、Sol、La、Si。用右手彈琴並循序漸進地用左手配合，在每個段落手腕要抬起，不能靠在琴鍵上；身體要坐正，每個音符的時間要控制好，一個腦袋分別管控左右手，這些並不容易，但我也願意接受挑戰。

每天彈著這些悅耳的琴聲旋律，左手可以配上自己喜歡的和弦，產生不同的效果，我感覺到自己的進步，心情相當愉快。我的另一半是有音樂素養的，分享到我的喜悅，知道我這孺子可教，他也是極為高興的。

我這才發現，鋼琴天才及大師們能在琴鍵上十指飛舞，彈出蕩氣迴腸的世界名曲並不容易，他們絕對有超強的記憶和腦力分別指揮十個手指，但是相信也要花不少的時間練習。也想到古代的編鐘和宮商角徵羽五音，我家的鋼琴雖然沒有像古代宮廷裡那麼氣勢磅礴，卻能在家裡彈奏出古今中外的各種名曲小調。正是一琴在手，隨心搖蕩，環遊世界。

我決心鼓勵自己完成這一年的學習，每天練琴，不為任何人，只為自己的興趣。也在自己人生的黃昏路上，增加一抹重彩。