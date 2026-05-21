阿英是我妻子大學時同寢室的摯友，她嫁給一名老美，名叫威廉。據她陳述，威廉是一個身體健康、熱愛自然主義的達人，早年曾在美國海軍陸戰隊服役，現已退休 。阿英的家住在田納西州 中部一處遠離塵囂的農地，占地超過二十餘英畝，四周有短籬圍繞，土地上有一個寬大豪華的兩層房舍。她和威廉每日生活在大自然裡，自己種地，兼養一些雞鴨牛羊，距離最近的鄰居也需開五分鐘的車才能到。

前陣子阿英用LINE發來訊息，邀請我們去她家遊玩小聚。她順便寄了幾個視頻，可看見農園裡種了各種植被和奇珍異果；天氣好的時候，威廉喜歡在一處泥塘裡打滾，沾點地氣；阿英養了四隻大狗，狗兒們時刻追隨著阿英在農地裡採集花果，餵養牲口。當地治安向來平靜，家家戶戶都夜不閉戶鎖門；平日，狗兒們便常駐在野外看家護院，真讓人羨慕那悠然自在的農家生活。

一周前，威廉邀了一幫年輕的朋友過來，在農園裡操作熱氣球，好不熱鬧。他們因此吸引了許多人的關注，還上了當地的熱搜新聞，不料，這也給他們帶來了麻煩。

幾天之後的一個午夜，阿英與威廉正在二樓臥室休息，卻聽見屋外傳來不停的狗叫聲，接著樓下客廳有東西被摔在地上的聲響。威廉走出臥室，發現樓下燈火通明，而地板上處處是被亂扔的物件。

威廉才走到樓梯轉角，便看見一名從未見過的壯漢正肆無忌憚地翻箱倒櫃、搜尋財物。壯漢發現威廉準備下樓，非但不逃，還從腰間掏出手槍，朝威廉連發數槍，都被躲過。威廉退回臥房取槍，同時指示阿英立即撥打九一一電話報警。

威廉再度下樓時，壯漢還在翻找財物，且與威廉展開槍戰。當壯漢發現自己的槍法沒有足夠的優勢時，便轉身跑出屋外，威廉追出門外，猶如與歹人在玩一場捉迷藏。不料，這壯漢先一步轉入屋內，且將威廉反鎖在門外。

威廉從窗戶看見歹人正準備上樓，他擔心歹徒意欲劫持阿英做為人質，事態非常緊急，不容半點耽誤。威廉毫不猶豫地將槍瞄準歹徒，並從窗外一槍將其擊倒。數分鐘之後，大批警察趕到，確定歹徒已被擊斃。由於他的行為係惡意闖入民宅並開槍搶劫，因此威廉被迫開槍自保，屬於正當防衛，又有九一一的電話記錄做為佐證，因此免於被起訴。

年輕的歹徒來自鄰鎮，平日遊手好閒，有偷盜搶劫的前科，難怪如此膽大猖狂。他一定沒想到對手威廉是個曾受過特種兵訓練的好手，只能怪自己有眼不識泰山。

美國近年來治安每況愈下，有許多原來寧靜安全的地方都發生了令人恐懼的犯罪行為。阿英來電，述說著這場讓人髮指的午夜驚魂，她還是覺得心有餘悸，久久不能平復。她十分抱歉地說，因為心情過於緊張而暫時無法招待我們，所以要把邀約延期。

我們一面安慰阿英，一面謝謝她的體貼，事實上，我們能完全理解她的心情，也覺得此時造訪不太合適。從這次事件後，我們變得更加小心門戶的安全，也盡量避免太過招搖，以免引起歹人覬覦。