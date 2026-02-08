兒子放學回到法拉盛 （Flushing）的家已是晚上七時多，他匆匆吃過晚飯就去沖涼了。我馬上收拾好碗筷，打開了電腦，等待兒子出浴。

前幾天，我在亞馬遜 網站挑選了幾台筆電，其中有兩個是出名的品牌，而且由兩千多美元減價優惠到三百多元，我讓先生幫忙選，他推說他思想已經落後了，還是讓讀電腦機器人班的兒子來做決定比較好。可是兒子實在太忙了，每天做功課到凌晨一時，每次我悄悄為他斟茶遞水時，都被兒子罵我打擾了他。現在唯有趁他洗完澡的空檔，叫他出主意。

一洗凡塵後的兒子心情特別好，聽到我叫他幫忙選電腦就即刻進來，二話不說，一屁股就坐在我大腿上。雖然他頭髮濕漉漉的，渾身散發著水氣，但這種久違的膝上承歡感覺，竟然讓我倆都忘記了他已不再是懵懂無知的小孩了。

他認真地點閱資料，並一一對比和搜索。一百二十多磅的重量壓在我腿上，雖然動彈不得，但我還是強忍著，就好像怕捧在手心上的珍寶，稍一動彈就會跌落，摔了個稀巴爛一樣。望著寬大的背脊，正美滋滋地陶醉於溫馨中的我，忽然被一聲「就這個」喚回現實中。

兒子為我挑了兩款聯想十六吋的筆記型電腦，一台三百多美元，另一台是五百元。「這兩款電腦都沒有減價優惠，為什麼不選那兩款原價兩千多，減到三百的呢？」面對我的不解，兒子氣定神閒地說：「這全是按你的要求來挑選的，其他的功能對你不合適。那些兩千元的價格不實，配套和設置都不如這個。」從硬碟到處理器再到雲端空間，他說得很詳盡，我縱然覺得有些天馬行空，還是認真聽著，不敢打斷。因為他很久沒這麼長時間跟我說話了，而且還是這麼有耐心地為我講解。

我自詡是網購高手，總是衝著性價比、購買者多和星級評價購物，要不是兒子，我還真差點忽略了自己的真正需求而買了假優惠的產品。我感慨地說：「你就是我的眼，幸好有你。」並將臉貼在他溫暖的背上。溫度，立即融化了一切。

兒子下完單就匆匆趕去做功課，卻在剛跨出房門那瞬間，又轉過頭來柔聲詢問：「還要不要我幫你穿針？」我此刻再也按捺不住心中的喜悅，笑著謝絕了。

「你是我的眼睛」這句話是每次兒子幫我穿針線時，我所說的。他四歲時，我倆去宜家家居買了台電動縫紉機回來，他就愛趴在旁邊看我為他修改衣物。七歲時，衣車成了他的高級玩具；九歲，他將我推出房門外，依照視頻來裁剪褲子。現在讀高中功課多，他啥都顧不上，而我雙眼也老化了，總看不清針孔，只能大聲喚他來幫。

我總是嫌他磨磨唧唧千呼萬喚總不來，跟他講孟母斷機，他更來氣，反罵我打斷他，想要他來幫，就一定要等。有時我也被氣暈了頭，每次揮空緊握的拳頭，都只為了嚇唬他，更是為了發洩我對被忽視的不滿。我想：即使我跪地祈求，那也是因為我想得到他的關注和重視而已；可是每當見他熬夜做功課，我又心痛不已。唉，人就是這麼矛盾。

都說養兒防老，看著兒子一點一點地長高、長大，欣喜之餘，我不得不承認這個殘酷的事實：我也是廉頗老矣。雖然飯量沒少，但眼睛就差強人意了。或許兒子說得對，不經意間，我已將生活的感悟與心靈的寄託都依賴於他了。