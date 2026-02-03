新年一大清早，眼睛還沒完全睜開，就聽得窗外風聲呼嘯，雨聲大作。說起來從去年聖誕節 假期開始，舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）就沒晴過，遭遇了一輪又一輪的強降雨天氣。我從床上坐起來，透過窗簾的間隙向外看，天色陰沉，雲霧濛濛，院子裡的棕櫚樹迎風跳著高難度的舞蹈，枯敗的枝葉四處亂飛，裹夾著沒頭沒腦一窩蜂似的雨點。新年第一天就是這樣的冷雨日，令人沮喪。不甘心地打開手機看天氣預報，下雨標誌一直出現到下個禮拜天，似乎默默唱著冬季到灣區來看雨的新年快樂歌。新聞說昨天狂風大作，吹倒大樹壓死了無辜路人，又說道路積水淹沒了停靠車輛。一看這個消息，立馬徹底掐滅了進舊金山城裡看海吃大餐的計畫，縮回被子裡決定睡回籠覺。

這一回籠就睡到十時多，好像很久沒有睡這麼久了。兩個裹著棉絨睡衣的 「小粽子」也睡到自然醒，蹦跳到床上要求爸爸講故事，我只好起來暈暈沉沉做午飯。冷雨日，即使是大白天家裡仍然很陰暗，把所有百葉窗都打開，又把所有的燈都開亮，這才看得清楚。窗外的小院看上去好像另一個世界，雨點像鞭子一樣一道一道打在紅磚地面上，又匯聚成許多急流，從四面八方流向地勢低窪的地方。新種的果樹都不勝風力，小小的枝幹在風中亂抖，隨時可能被連根拔起飛上半空。枝上的幾個沒來得及摘的大石榴，如同電影裡狂風中的紅燈籠，飛舞得狂野，又驚悚又荒涼。默默看了一會兒，思忖了一下眼前的風雨和記憶中見過的大風雨該如何排名，卻忽然意識到記憶中的風雨一般都是夏天或是秋天，只有來了灣區以後才見過這樣的冬雨，實實在在的寒風冷雨。

冷雨日，家就像驚濤駭浪中的小小避風港，急需溫暖和光亮。於是剁了走地雞，砂鍋小火熬上蓮藕枸杞燉雞湯；拿出高壓鍋，蒸上冬筍排骨煲；打開烤箱，放入紅心甜番薯；清炒卷心菜、尖椒荷包蛋。好像不是為了做飯，而是為了把能開的火都打開取暖。踢踢蹬蹬之間孩子們衝下樓梯，一時間火光菜香之間添了無數尖叫和大笑聲，冷雨新年的「淒苦」一掃而空。我和先生也拿出青花瓷杯，倒上兩杯從家鄉帶來的汾酒，夫妻對飲慶祝新年。嘴裡抿一口酒，立刻感覺到一道火線從嗓子眼一直燒到胃裡，稍後，腳趾尖都感受到了那種熱度，四肢百骸都舒展了。一時間逸興勃發，看一下窗外的風雨，心思也變作了「莫聽穿林打葉聲」的豪邁，簡直打算飯畢攜全家雨中散步、辭舊迎新。

可惜豪邁之心消失得比酒醒還快，飯畢往沙發上一倒，立即覺得雨中行是二十年前才做的事情。新年伊始，我就是要窩在家裡懶著倒著各種癱著。招呼大女兒拿個靠墊，小女兒幫忙蓋上毯子，我拿起讀了許久也沒有讀完的「德富蘆花散文選」：德富蘆花去富士山看日出、去淺草灘看日落，左耳聽到高壓鍋蒸氣的嘶嘶聲，右耳聽到壁爐火苗的嗶嗶剝剝聲，腦後有風的呼呼聲、雨的唰唰聲，遠處有孩子們的嬉笑聲；身體感覺愈來愈暖和，眼皮卻愈來愈沉重， 腦子不轉了，德富蘆花好像去看托爾斯泰了……。

二○二六新年第一日，冷雨一日，宅家一日，卻是溫暖一日。