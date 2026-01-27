天氣預報說會有風有雨，但沒說會那麼急、那麼猛。我撐著傘走進加州 安大略文化節會場，主辦單位原本預計會有千人參加，但放眼看去，盡是稀稀落落的攤位，幾張早已淋濕的海報在風裡翻飛，明明是正在進行的活動，卻像是即將打烊的市場，既冷清又悽涼。

女兒站在她的攤位裡，看到我開心地笑了，指著她的小帳本說：「媽，我賣出了三樣呢。」她的雙手皺巴巴的，鞋子濕透，但眼睛比攤位上的LED燈還亮。

周圍的攤子一個個撤走了，雨打在棚子上啪啪作響，她卻堅持不離開。陪她一起站到活動結束，看她蹲著打包、鞠躬向主辦單位說「謝謝，辛苦了」，我站在傘下偷偷擦淚，不是因為她賣得少，而是心疼她這麼努力，最後卻只能換來一場風雨，還要笑著說沒關係。

我邊幫她收桌子，邊收起嘴邊那句「不要再擺了吧」。這不只是個攤位，也是她的選擇，是她甘願早起、冒雨出門、獨自努力的小夢想，我怕我的一句否定，會像一桶冰水，澆在她尚未萌芽的自信上。

我們把最後一個畫架塞進後車廂，她喘了一口氣說：「如果這些再賣不掉，我就捐出去，再畫新的。」真想抱著她大哭一場，她卻還笑著在想「下一次」。

整晚，我腦子像裝錯軟體的舊電腦，一整夜空轉。隔天一早，忍不住打電話找多年老友訴苦，沒想到L一接起電話就說：「我們家昨晚去吃牛排 ，因為我兒子這次成績單沒拿C耶。」什麼？這種事如果發生在我們家，早就開家庭會議了，我笑著說：「你們也太寬容了吧。」L笑著回答：「我高中留級了兩次欸。」我嚇了一跳，我只知道他是經營六個貨倉的大老闆，卻從來沒聽過這段往事。

「高中時怎麼念都不及格。後來創業，提著箱子三天跑四個城市，有時一天賣不到一塊錢，但我撐得住，就是因為當年被留級、被笑、被瞧不起時，我學會了從谷底往上爬，也學會了在最糟的夜晚對自己說：沒關係，明天還在。」L說他兒子也一樣，天資不夠，就算媽媽陪讀到半夜，考完還是拿C，但高二的兒子會自己擦乾眼淚繼續努力。

L說：「我為他開心，因為我知道就算有一天我們不在了，他也能面對這個世界的冷淡與挑戰。我們慶祝的，不是他考幾分，而是他不論摔得多慘都不放棄自己。」

我靜靜地聽著，老友頓了頓：「妳女兒現在在做的事，了不起啊。她家境好、讀書也強，卻還願意撐傘站在風裡賣畫，這是她人生最幸運的時候。」

我喃喃問：「幸運什麼？她根本是在谷底到處撞牆。」L語氣緩下來：「就是因為在谷底，才是上上籤啊。」

不等我抗議，他接著說：「你想想，孩子人生如果一帆風順，哪天真正的暴風來了，她懂得應對嗎？可能遭遇第一場風暴就垮了。妳女兒現在正在風平浪靜中學一件事：怎麼在逆風中給自己撐傘。我女兒如果這麼懂事，我放鞭炮都來不及。妳拿到了上上籤還不知道。」

想起前一晚女兒蹲在地上綁貨，頭髮濕濕地貼著臉，她抿著嘴毫無怨言。我似乎有點了解了，原來那不是狼狽，是抉擇；不是可憐，是勇敢；不是失敗，是正在摸索方向。我總急著替孩子撐傘，但也許，更重要的是，讓她們練習自己撐。

這樣說起來，那天女兒賣的不只是三樣小東西，而是種下一整片勇氣的森林。原來，我一直急著為她遮雨，而她已為自己撐起了擎天大傘。

我的心輕輕地鬆了，原來，我抽中的是上上籤。