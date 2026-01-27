我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

上上籤

邱瀟君
聽新聞
test
0:00 /0:00

天氣預報說會有風有雨，但沒說會那麼急、那麼猛。我撐著傘走進加州安大略文化節會場，主辦單位原本預計會有千人參加，但放眼看去，盡是稀稀落落的攤位，幾張早已淋濕的海報在風裡翻飛，明明是正在進行的活動，卻像是即將打烊的市場，既冷清又悽涼。

女兒站在她的攤位裡，看到我開心地笑了，指著她的小帳本說：「媽，我賣出了三樣呢。」她的雙手皺巴巴的，鞋子濕透，但眼睛比攤位上的LED燈還亮。

周圍的攤子一個個撤走了，雨打在棚子上啪啪作響，她卻堅持不離開。陪她一起站到活動結束，看她蹲著打包、鞠躬向主辦單位說「謝謝，辛苦了」，我站在傘下偷偷擦淚，不是因為她賣得少，而是心疼她這麼努力，最後卻只能換來一場風雨，還要笑著說沒關係。

我邊幫她收桌子，邊收起嘴邊那句「不要再擺了吧」。這不只是個攤位，也是她的選擇，是她甘願早起、冒雨出門、獨自努力的小夢想，我怕我的一句否定，會像一桶冰水，澆在她尚未萌芽的自信上。

我們把最後一個畫架塞進後車廂，她喘了一口氣說：「如果這些再賣不掉，我就捐出去，再畫新的。」真想抱著她大哭一場，她卻還笑著在想「下一次」。

整晚，我腦子像裝錯軟體的舊電腦，一整夜空轉。隔天一早，忍不住打電話找多年老友訴苦，沒想到L一接起電話就說：「我們家昨晚去吃牛排，因為我兒子這次成績單沒拿C耶。」什麼？這種事如果發生在我們家，早就開家庭會議了，我笑著說：「你們也太寬容了吧。」L笑著回答：「我高中留級了兩次欸。」我嚇了一跳，我只知道他是經營六個貨倉的大老闆，卻從來沒聽過這段往事。

「高中時怎麼念都不及格。後來創業，提著箱子三天跑四個城市，有時一天賣不到一塊錢，但我撐得住，就是因為當年被留級、被笑、被瞧不起時，我學會了從谷底往上爬，也學會了在最糟的夜晚對自己說：沒關係，明天還在。」L說他兒子也一樣，天資不夠，就算媽媽陪讀到半夜，考完還是拿C，但高二的兒子會自己擦乾眼淚繼續努力。

L說：「我為他開心，因為我知道就算有一天我們不在了，他也能面對這個世界的冷淡與挑戰。我們慶祝的，不是他考幾分，而是他不論摔得多慘都不放棄自己。」

我靜靜地聽著，老友頓了頓：「妳女兒現在在做的事，了不起啊。她家境好、讀書也強，卻還願意撐傘站在風裡賣畫，這是她人生最幸運的時候。」

我喃喃問：「幸運什麼？她根本是在谷底到處撞牆。」L語氣緩下來：「就是因為在谷底，才是上上籤啊。」

不等我抗議，他接著說：「你想想，孩子人生如果一帆風順，哪天真正的暴風來了，她懂得應對嗎？可能遭遇第一場風暴就垮了。妳女兒現在正在風平浪靜中學一件事：怎麼在逆風中給自己撐傘。我女兒如果這麼懂事，我放鞭炮都來不及。妳拿到了上上籤還不知道。」

想起前一晚女兒蹲在地上綁貨，頭髮濕濕地貼著臉，她抿著嘴毫無怨言。我似乎有點了解了，原來那不是狼狽，是抉擇；不是可憐，是勇敢；不是失敗，是正在摸索方向。我總急著替孩子撐傘，但也許，更重要的是，讓她們練習自己撐。

這樣說起來，那天女兒賣的不只是三樣小東西，而是種下一整片勇氣的森林。原來，我一直急著為她遮雨，而她已為自己撐起了擎天大傘。

我的心輕輕地鬆了，原來，我抽中的是上上籤。

加州 牛排

上一則

那塊心裡的牛排

延伸閱讀

人生抽上上籤 「3生肖女」漂亮又多金…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快

人生抽上上籤 「3生肖女」漂亮又多金…蛇優雅精緻、她賺錢速度比人快
Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
中國白酒第一股汾酒代表團赴美 紐約開高端品鑒會 共鑒汾酒之韻

中國白酒第一股汾酒代表團赴美 紐約開高端品鑒會 共鑒汾酒之韻
阿信想做F3第4個兄弟 仔仔：明明年紀最大卻搶當忙內

阿信想做F3第4個兄弟 仔仔：明明年紀最大卻搶當忙內

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

說健忘

2026-01-20 01:00
譯者施清真收藏的阿迪契出版作品、譯作。《未竟之夢》是阿迪契繼《美國佬》之後的小說新作，兩本作品相隔十二年。（圖/作者施真清提供）

女性夢想，全脫離不了因緣？

2026-01-21 01:00

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿