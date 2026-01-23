小時候特別喜歡吃香瓜，巴掌大小，長扁橢圓形，灰綠色外皮，手感粗糙。每年的春末夏初，熟透了的香瓜瓜香四溢，買回家洗乾淨，用刀橫切，挖出瓜瓤；一口咬下，脆生生的瓜味道香甜，汁水豐盈，滿口生香。香瓜屬於旱地瓜，是季節性水果，產量極低，特別適合黃土高原上的乾燥氣候；結瓜後如果雨水充沛，便淡而無味，遭遇旱災，才會收穫最美味的香瓜。

長大後走南闖北，再未曾見過香瓜，曾向同事們描述過香瓜的香，卻無人知曉。再後來飄蕩異鄉，也曾嘗試過世界各地的多種水果，偶爾見過外形類似香瓜的，總是樂不可支地買來，結果總是大失所望。

很多年以來，我一直在尋找味蕾記憶裡香瓜的味道。孩子年紀小時，回國總在仲夏，香瓜的季節已過，只在二○一二年的春末夏初，獨自返鄉探望重病在床的父親，才有幸重嘗香瓜的味道。只是那時的科技已經解決了旱澇對於香瓜的影響，產量也大增，香瓜外形愈發漂亮，外皮翠綠，紋路清晰，吃起來卻寡淡無味，再無記憶裡的香甜。

也是在那年，父親過世後，我在芝加哥 （Chicago）的韓國超市裡驚見韓國的香瓜，長圓形狀，外皮金黃，表面光滑。我趕緊買了，急不可耐吃了一個，有一點點甜味，咬起來脆生生的，與香瓜有幾分相似，可以說是最像香瓜的瓜。自此以後，從芝加哥到休士頓 （Houston），再從休士頓到東海岸，每次去華人超市 ，只要看見韓國香瓜，無論多貴，總會買幾個回來解饞。雖然它的顏色、口感、味道與故鄉的香瓜差之千里，但總算是最接近的了。我和先生為它們命名「黃金香瓜」。

今年夏季，再一次吃到了黃金香瓜，較之前味道似乎香甜一些，心裡一動，便把裡面的瓜瓤一股腦埋到地裡，也埋下一個心願，希望在自家的地裡種出最接近故鄉的香瓜來。不記得過了多久，長出了第一片小小的嫩芽，隨後一片接一片相繼出土。嫩芽一天天長大，擠鬧成一團；在陽光雨露滋潤下，小苗長成一片一片的小葉子，漸漸變寬變大，覆蓋地面，我支起架子，使瓜藤攀附。

記得外出旅行回來後，我即刻去後院查看，只見大片葉子密密實實，沿著架子向上攀援。突然驚見一小小的圓形瓜垂掛在茂密的葉子間，隨後又發現另一顆大點的、長扁形狀的瓜，靜靜地臥在地下，那淡淡的灰綠色，像極了記憶裡故鄉香瓜的模樣。

此後，每天清晨的第一件事就是巡視瓜田，黃昏時與它們道晚安。晨陽升起，黃昏日落，香瓜變戲法般地由灰綠色轉為黃綠色、金黃色，一個個熟透了。

在一個清晨，我剪下了一大一小、一圓一扁兩顆香瓜，將它們洗乾淨，橫刀切開，挖出瓜瓤，一口咬下去。口感脆生，汁水充沛，味道甚至比買來的更為香甜。當下決定，明年還要繼續種瓜，這樣我就年年可以吃到山寨版的故鄉香瓜了。