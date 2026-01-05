粵劇這種戲曲形式在香港 已日漸式微，更遑論在美國這個異邦。現在還在堅持唱粵劇的，大多都是上了年紀的一群，年輕人有自己的音樂愛好，相比粵曲，他們更願意在流行音樂海洋中遨遊，鍾情粵曲的新一代少之又少，粵曲淪落到幾乎無人問津的地步。

我在紐約曼哈頓 （Manhattan）上班，工作枯燥煩悶，有時很需要用音樂來調劑一下，而我對音樂並沒有太多研究，和很多年輕人一樣偏愛流行音樂。以前香港「歡樂滿東華」等大型音樂節目，總有當紅歌手翻唱粵曲，台型唱腔不亞於粵劇大老倌，他們唱的都是些經典折子戲，唱段流傳度很廣，曲調多耳熟能詳，我翻看這些綜藝節目多了，有時也能隨意哼上一兩段，當然，都是聽不入耳的。

最近，不知為何，我對粵劇的興趣忽然趨濃，行駐坐臥，動靜語默，心裡總是浮出一兩段粵曲調子，腦內飄著曲調，口中自然就情不自禁地哼唱出來，做家務時唱上兩段，工作狀態下也哼吟兩句，自得其樂。

這個突如其來的習慣，不經意中感染了辦公室的同事，女同事比我還快進入這個「圈子」。她是個極西化的人，自小長在美國，對粵曲可謂一無所知，不知是出於好奇，還是興趣，天天向我諮詢著有關粵劇的問題，了解粵劇知識，探求粵劇文化，還願意跟著我學唱曲目。我自己唱，也教她唱，她聽著手機原聲粵曲，正正經經地吐字演繹，效果自然是一言難盡的，而精神可嘉。

我們每天上班，手裡敲著鍵盤，互不對話，隨著腦袋有節奏的微晃，都知內心在滾動著粵曲，大家又不動聲色，辦公室工作環境如常，雙方眼神交流，心中會意。

遇上老闆外出，顧客不至的時段，我們會放肆地開喉高歌，從簡單的「分飛燕」、「禪院鐘聲」，到稍複雜的「鳳閣恩仇未了情」、「紫釵記」、「香夭」等，想到什麼就唱什麼，也不管唱腔特點，亦懶理音域風格，通常把柔美唱出威武，將婉轉唱成高亢，也不在乎。大喉、平喉、子喉不按規則地切換，慢板、中板、快板亦亂了節奏，唱的就是自己風格的粵曲，玩的就是一個隨心所欲。

一次，老闆說要外出，我們翹首盼望他早點付諸行動，他卻左磨右蹭，打電話看手機，半天不挪腳，等到我們都「謝」了，已經放棄奢望時，他才打包走人。他前腳一走，我們隨即從座位彈起，翻開已定曲目，開始高歌，誰知未唱兩句，老闆倏忽旋歸，嚇得我們頓時忍氣吞聲，唱腔戛然而止，垂頭喪氣回到座位，繼續埋頭苦幹。老闆二度「出走」，我們耐心等待，確定他已經遠離，且不會折返之後，再次燃爆粵曲激情，唱至聲嘶力竭，方善罷甘休。

這樣的操練延續了一段時間，很多對白唱詞已爛熟於心，有時會隨情景蹦出一兩句。有次同事遞文件給我，之後不返回原位，在我身邊停留顧盼，我會說「不需侍女傍身旁，下去」。有次老闆在我忙碌時，打電話布置繁重工作，我會長嘆「是誰令我愁難罄，誒悲莫罄」，這樣以粵曲唱詞代替對話、表達心情的場景，經常在辦公室上演，學曲與工作可謂無縫銜接，自然得很。

在生活工作中「插播」粵曲，可以延續粵劇文化，讓美國這片粵曲荒蕪之地再長出新芽，也可調節身心，在繁忙的工作中加點激情催化劑，工作效率增加，心情開花，學點粵曲，無甚不可。