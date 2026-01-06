女兒四十歲生日，計畫去日本 旅遊慶生，正好太太的表弟在東京（Tokyo）從事旅遊工作，對當地熟門熟路，於是我們把這次旅行定為全家的慶生之旅。我和太太、女兒、女婿、外孫子女共六口人，從洛杉磯 （Los Angeles）飛抵東京（Tokyo），展開這次難忘的旅程。

表弟早已替我們安排好慶生宴，他特地訂了一家以懷石料理著名的餐館。雖然我們之前去過日本多次，但一直沒有真正體驗過懷石料理，這次正好一償所願。

我特地做了些功課，據說懷石料理起源於日本十六世紀的茶道，由茶聖千利休所創。他為了避免客人空腹飲茶而傷胃，在茶會前準備簡單的飯食，最初只是「一湯三菜」的清淡膳食，隨著時代變遷，逐漸演變為精緻講究的高級料理。時至今日，懷石料理不僅講求依照四季時令設計菜單，而且強調食材的新鮮與原味。它不需要顧客點菜，因為每一季節的菜單都是主廚精心搭配的成果。現代的懷石料理更結合了華美的餐具、繁複精湛的廚藝，以及稀有珍貴的食材，成為日本料理的巔峰之作。

餐廳裝潢極具日本傳統風格，木質結構與紙門相映成趣。我們被安排在一間典雅的包廂裡，餐桌上已經擺好前菜，宛如一幅藝術品，賞心悅目。前菜包含四款新鮮生魚片、冷盤和水果沙拉。生魚片比一般餐館的品質高出許多，表弟解釋，魚片的部位至關重要，例如鮪魚取自魚腹部，肉質細嫩、入口即化。冷盤則以色彩繽紛取勝：翠綠的竹葉墊底，襯托出鮮黃的醃蘿蔔；潔白的芋頭細膩柔滑；最引人注目的是一枚橘黃色的鵪鶉蛋，頂部削去一小片，插著竹籤和棕葉，看起來就像一顆袖珍的高級柿子，幾乎讓人捨不得下口。

接下來是湯品。金黃色的湯碗內盛著用海帶和柴魚片熬製的清湯，內含黃瓜片、南瓜 、蘑菇，以及一片去皮檸檬，湯汁清淡卻回味悠長，入口清爽甜美，令人神清氣爽。之後端上來的是三片烤鴨肉，平鋪在掌心大小的樹葉上，烤鴨蘸醬尤為特別，帶有微甜的醬香，融合多種味道，獨具一格，讓烤鴨的滋味更加鮮明。

隨後的天婦羅更是顛覆了我對這道料理的印象。它的形狀比信用卡稍大，厚度約兩公分，外層酥脆金黃，內裡卻柔嫩多汁。用料有魚、鮮貝與大蝦，每一口都鮮美無比，與以往在海外餐館吃到的天婦羅完全不同。緊接著，一只古樸的茶盅被端上桌，裡面是一顆栗子大小的點心，外皮由白薯製成，餡料則是細碎的柿子果肉，口感綿密細膩，帶著淡淡的清甜與溫潤。

之後還有壽司、味噌湯，以及最後的抹茶與甜點。抹茶入口微苦，與甜點相互平衡，達到和諧的口感。

整整九道菜，加上最後的生日蛋糕，構成了完整的饗宴。當服務生推來蛋糕，全家人齊聲唱起生日快樂歌，女兒臉上洋溢著幸福笑容，這場別具意義的生日宴在溫馨氛圍中落下帷幕。

回想整個過程，懷石料理不僅僅是一次用餐體驗，更像是一場藝術饗宴。它的魅力在於精美絕倫的擺盤、色彩鮮明的組合，以及清淡典雅、令人齒頰留香的味道。更重要的是，它傳達了一種季節感與生活美學，讓人由衷感受到「食」之為樂，不僅滿足口腹，更滋養心靈。

懷石料理以細緻入微的態度對待食材與顧客，體現出一種追求極致的精神。對我們全家來說，它既是一份美味的饋贈，更是一段值得珍藏的回憶。