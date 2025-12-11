住家搬到新羅謝爾（New Rochelle）後，發現購物很方便，步行七分鐘就是大型超市，不用開車。但自從接了每周日開車送小外孫去上足球課的任務後，返程也就順便開車購物了。

這本來也沒什麼問題，超市的停車場夠大，車位很多，只是夏天的陽光殘酷地把車子曬得滾燙，購物後回到車上時，難免不適。

一個周日和太太開車去購物時，忽然發現停車場一側長著幾棵高大的樹木，濃密的樹蔭下有幾個空著的停車位，可以避開酷熱的陽光。我心中暗喜，急忙開過去停車，還埋怨自己以往怎麼沒注意到。停好車後向超市走去時還在想，真奇怪，這麼好的車位為什麼沒人去停車，難道他們都不怕熾熱的陽光嗎？

這時，迎面走來一名推著超市購物車的白人老者。那老者走到我們面前時，忽然停下腳步對我們認真地說了一番話。我英語不好，沒明白老者說了什麼，只聽他提到了車子（car），我下意識地擔心，是不是我的車子停錯地方了？不由得扭頭望向我的車子。正狐疑間，一向謙虛地認為自己的英語更不好的太太卻聽懂了。

原來，那老者是告訴我們，今天購物的人很多，超市裡已經沒有購物車（car）了。如果需要的話，要先在停車場裡尋找別人用完的購物車，否則會耽誤時間。

老者當然是好意提醒，只是此car非彼car，我差點誤解了。我急忙彎腰致謝，真誠地送上一句「Thank you very much（非常感謝）」。

正當我環顧四周尋找購物車時，不遠處又有一名白人老者主動招呼我，說他的購物車使用完畢了，剛好可以給我用，省去了我尋找的麻煩，我再次真誠地送上一句「Thank you very much」。

太太感慨地對我說，有這麼多陌生的人熱情地幫助我們，這裡的人真好。我心裡也覺得很溫暖。

走進超市，果然發現平常停放購物車的地方空空如也。當我們買完東西走出超市時，老遠就看見那裡依然空著，周圍還站著一些不知所措的人，他們只能到其他地方去尋找購物車。

其實今天我買的東西並不多，手提即可，購物車可有可無。恰在此時看到一名帶著小女孩的婦女，她懷裡還抱著另一個孩子，站在那裡茫然四顧，尋找購物車。

我和太太對視了一眼，急忙走過去，先將購物車上的物品拿出來，再主動將購物車交給那名女士，她高興地向我們道謝。

我們也很高興。今天，我們送出了兩句感謝，收穫了一句。