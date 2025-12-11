我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

三句感謝

亞瑟
聽新聞
test
0:00 /0:00

住家搬到新羅謝爾（New Rochelle）後，發現購物很方便，步行七分鐘就是大型超市，不用開車。但自從接了每周日開車送小外孫去上足球課的任務後，返程也就順便開車購物了。

這本來也沒什麼問題，超市的停車場夠大，車位很多，只是夏天的陽光殘酷地把車子曬得滾燙，購物後回到車上時，難免不適。

一個周日和太太開車去購物時，忽然發現停車場一側長著幾棵高大的樹木，濃密的樹蔭下有幾個空著的停車位，可以避開酷熱的陽光。我心中暗喜，急忙開過去停車，還埋怨自己以往怎麼沒注意到。停好車後向超市走去時還在想，真奇怪，這麼好的車位為什麼沒人去停車，難道他們都不怕熾熱的陽光嗎？

這時，迎面走來一名推著超市購物車的白人老者。那老者走到我們面前時，忽然停下腳步對我們認真地說了一番話。我英語不好，沒明白老者說了什麼，只聽他提到了車子（car），我下意識地擔心，是不是我的車子停錯地方了？不由得扭頭望向我的車子。正狐疑間，一向謙虛地認為自己的英語更不好的太太卻聽懂了。

原來，那老者是告訴我們，今天購物的人很多，超市裡已經沒有購物車（car）了。如果需要的話，要先在停車場裡尋找別人用完的購物車，否則會耽誤時間。

老者當然是好意提醒，只是此car非彼car，我差點誤解了。我急忙彎腰致謝，真誠地送上一句「Thank you very much（非常感謝）」。

正當我環顧四周尋找購物車時，不遠處又有一名白人老者主動招呼我，說他的購物車使用完畢了，剛好可以給我用，省去了我尋找的麻煩，我再次真誠地送上一句「Thank you very much」。

太太感慨地對我說，有這麼多陌生的人熱情地幫助我們，這裡的人真好。我心裡也覺得很溫暖。

走進超市，果然發現平常停放購物車的地方空空如也。當我們買完東西走出超市時，老遠就看見那裡依然空著，周圍還站著一些不知所措的人，他們只能到其他地方去尋找購物車。

其實今天我買的東西並不多，手提即可，購物車可有可無。恰在此時看到一名帶著小女孩的婦女，她懷裡還抱著另一個孩子，站在那裡茫然四顧，尋找購物車。

我和太太對視了一眼，急忙走過去，先將購物車上的物品拿出來，再主動將購物車交給那名女士，她高興地向我們道謝。

我們也很高興。今天，我們送出了兩句感謝，收穫了一句。

上一則

普羅旺斯之音

下一則

率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出

延伸閱讀

訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」

訂票網站藏玄機 簡單動動手指騙過AI「有感省錢」
足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤

足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤
身價42億也要省？CEO陪妻子賣舊手機 網友讚：接地氣

身價42億也要省？CEO陪妻子賣舊手機 網友讚：接地氣
75歲翁倩玉現身「陽光」金馬首映 笑稱人生新篇章

75歲翁倩玉現身「陽光」金馬首映 笑稱人生新篇章

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（一）

2025-12-05 01:00

越南難民來寫書

2025-12-04 01:01

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺