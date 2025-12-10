我向來是個很懶的人，如果非必要，連門都不願出。能坐著絕不站著，能躺著絕不坐著，對我來說不是一句玩笑話，但這種情況，在我們家迎來一隻狗之後，被迫開始有些改變了。

說實話，養德國 牧羊犬完全非我所願。我曾經心心念念的，是那種能紮著漂亮粉色蝴蝶結、在懷裡晃兩下就算運動的小型寵物 狗，但家裡其他三個人高馬大的男子漢堅決不同意，在少數服從多數的民主原則下，一隻德牧和哈士奇的混血寶寶就這樣來到了我家。從此，我也被迫在某些時刻牽著牠出門溜達。

在遛狗的過程中，牠倒是為我打開了一個新天地。以前因為很少出門，搬來夏洛特（Charlotte）小區整整五年，我對所有鄰居都是既不認識也不熟悉，但狗狗來了之後，鄰居對牠的興趣和熱度簡直讓我驚訝。牠一下子就成了我家的「外交官」，我們因此和很多鄰居認識並閒聊上了；也因為牠，似乎永遠不會出現沒話題冷場的尷尬局面。最有趣的是，在小兒子學校的開放日，他的數學老師居然跟他說：「我認識你家狗狗，幫我向牠打聲招呼。」看來，我家狗狗外交做得真成功。

小狗出去總是喜歡到處看、到處聞，有時還要啃一通，對於這些天性，我也只有接受的份。每次無聊地等牠盡興的時候，我也只好跟著牠到處看，結果這一看，卻讓我看到了各個不同季節的新天地。

春天的時候，我發現到處都有幼時春遊採摘的小蒜，俗稱野蔥。採一把回來，做成一碗別有風味的野蔥蛋炒飯，不僅滿足了味蕾，思鄉的情緒也因此得到了緩解。

夏天的雨後，草地上冒出各種各樣造型和顏色的蘑菇，我忙著拍照搜尋，每次看到有毒不可食的介紹，心中不免悵然若失；可若是網上說是可食用的，就更加鬱悶了。畢竟網上信息是霧裡看花不真切的，就連雲南那樣的蘑菇盛產地，每年中毒的人比比皆是，我可不想以身試險。

不過隨著秋天到來，狗狗算是帶領我到了真正豐碩的新天地。不知不覺中，我居然發現了野葡萄、野柿子和野百香果。我忙著採摘和嘗試，那種發現自然饋贈的快樂，真是不言而喻。

回想起來，這隻曾經非我所期待的狗狗，卻成了我生活中意想不到的禮物。牠不僅讓我這個懶人走出了家門，更讓我重新發現了身邊的四季變換，感受到了鄰里的溫暖，找回了與自然相連的簡單快樂。也許有時候，生活帶給我們的意外之禮，恰恰是我們最需要的。