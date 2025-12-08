秋風徐徐，吹散了夏日的燥熱，空氣中帶著一絲清爽與寧靜。天空遼闊無邊，秋雲在高空舒展、變幻，或似山巒起伏，或如白帆遠航，令人浮想聯翩。此情此景，勾起了我內心深處的一段記憶。

十多年前，我和老伴初到德州 達拉斯（Dallas），懷著幾分陌生與好奇，走進了光華老年活動中心。第一天踏進大廳，我的目光便被牆上一副古樸的對聯吸引住了。上聯寫著：「春風大雅能容物」，下聯是：「秋水文章不染……」最後那個字模糊不清，偏偏還是草體，我一時竟認不出來。正當我愣在那裡時，身旁一名熱心的老大姐湊過來提醒：「這是個『塵』字呀。」她耐心解釋：做人當如春風般寬厚大度，能容納萬物；寫文章則應如秋水般澄澈明淨，不染一塵。我恍然大悟，心頭一暖。這對聯不只充滿了書卷氣，更彰顯先輩們的睿智。

光華中心裡的「高人」還真不少，個個來歷不凡。與我們同桌的一名老者，據說曾在台灣擔任過情報長官，怪不得他一大早便去搶當天的報紙，攤開後，手裡揮舞著紅、藍、黑三色的筆，圈圈點點、勾勾畫畫，神情專注，彷彿又回到了舊日崗位，思慮周全，警覺如昔。另一名走路顫顫巍巍的長者，外表慈祥，言談和藹，卻原來是當年叱吒風雲的坦克部隊司令。他雖年事已高，但當年馳騁沙場、痛擊日寇的豪情，仍讓人肅然起敬。

活動中心的負責人趙主任，做事井井有條，心思格外細膩。他盡量照顧到每個老人的興趣與愛好，喜歡唱歌的人，都能上台一展歌喉；熱愛舞蹈的人，則有專門的老師指導翩翩起舞；甚至還請來精通中、英、粵語的老師，為大家開設語言課程。書法班、繪畫班次第開張，老人們在筆墨丹青間重拾舊趣。為增進大家的健康，還特別開設了乒乓球室，安排運動活動。中心更貼心地請來護士，定期為大家量血壓、測體溫。

每逢佳節，中心總是熱鬧非凡。春節 與聖誕節 ，紅燈彩帶與聖誕樹交相輝映，既有中華情懷，又有西方風情；中秋節大家分食月餅，笑談月圓人團圓。每個月都有生日聚會，壽星們在眾人的祝福中切蛋糕、吹蠟燭，重拾孩童般的喜悅。記得有一次感恩節，趙主任甚至自掏腰包，請大家到餐廳聚餐，那份真心與熱情，讓人感念至今。

考慮到大多數老人不會開車，中心特地配備了兩輛大巴，天天接送。開車的小王年紀輕輕，卻有著罕見的耐心與體貼，每逢老人上下車，他總是笑容可掬地伸手攙扶，親切如同自家子侄一般。更不用說，每天的早餐、中餐和下午點心，樣樣可口，既省去了老人們自己張羅的辛苦，也讓大家心裡倍覺溫馨。

光華中心儼然成了老人的樂園，我們更從彼此的交往與分享中，領悟了許多做人的哲理。那副對聯所蘊含的深意，常常在我心頭迴響：做人，要寬容大度；為文，要清正高潔。這不正是老年人心靈的又一份修煉嗎？

「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，光華中心裡的老人們雖已步入暮年，但依然神采煥發、興趣盎然。在歌聲裡，他們唱出了心底的歡樂；在舞姿中，他們舞出了生命的節拍；在筆墨間，他們留下了歲月的痕跡。人生雖至暮秋，卻依舊可以像天邊的晚霞，燦爛而溫暖，照亮自己，也照亮他人。

我佇立窗前，望著秋空澄澈，秋光迷人。腦海中不禁浮現出那句詩：「蕭瑟秋風今又是，換了人間。」是的，時代在變，人世滄桑，但心中若有霞光，人生就依然明媚。