還記得那則消息在我心裡漚了很長一段時間，揮之不去。

當時媒體報導，加州 （California）某市華男車內死亡，警方證實無他殺跡象，隨後便聽到社區廣場舞大媽傳出的小道消息：死者原來就住附近，因為破產而輕生。我很震驚，這種悲劇原以為都發生在新聞裡，沒想到竟距離自己如此近，實在讓人意外。

「何必呢？」我想對那位素昧平生的先生說一句安慰的話，但我知道，這話不僅是於事無補的馬後炮，而且還因不懂當事人的苦，貿然說出顯得輕浮；然而，這又是一句最能讓人理解、最易拉近距離的家常話，很多有效的勸慰，往往也都是從這種包含著溫馨和體貼的「話引子」開始的。

那名先生之死，在網路上一個華人 論壇引發熱議，其中一名網友的留言令人一怔：「我也想自殺，就是沒槍，還有家庭的牽掛。如果只是自己一個人，早自殺不堅持了。」這篇文引來許多網友的安撫和勸慰，有人說「如果沒有絕症，何必呢」、「大家都很難，再堅持下，開源和節流都做，你應該可以的」；也有人說：「一天的難處一天擔，眼前的難關總會過去」、「堅持，柳暗花明又一村」、「無論是什麼原因讓你絕望，都希望情況能好起來，沒有任何事值得我們放棄生命，生命本身才是比一切都重要和有趣的事」。這樣的話語，顯得敦厚而善解人意，讓人讀後心生溫暖。

感性一點的跟帖則是「抱抱！你一定要找精神科醫生。想自殺是個大問題，一定要治療」，或者是「抱抱你。如果是抑鬱症，能理解你的痛苦。既然死都不怕了，那把可以把失敗的事再做一遍，或許能成功呢。找個心理醫生聊一聊吧」。也有非常共情的跟帖說：「不要啊。再熬幾年，壓在心頭的大山就會蛻變成人生的一段經歷，回頭一看會感歎何必如此。」

大概是眾人的跟帖感動這名網友，他回覆道：「謝謝大家鼓勵，以後我支撐不住，就來這裡吐槽，還請大家多多包涵。」於是，又一波「請儘管來吐槽」、「說出來心裡就暢快了」之類的回覆，滿含關切和溫暖。

在我看來，這是一段非常有效的對話。我想，如果那名輕生的先生在自我了結之前，能有這麼多人跟他說話交流，說不定會改變心意，從一條絕路上調轉回頭。

一般來說，海外華人都能找到自己族群的社交環境；從前的唐人街、現在的中國城或華人居住區，相同或相似的文化背景，總能讓人找到一定的歸屬感。孟子說「人皆有不忍人之心」，憐憫和同情是華人傳統，共情也是常見的文化表情；遇到困難，深陷心靈困境時，能與同胞多加交流，一定會得到一些安慰，從而有可能走上一條全新的生路。

生活不易，無論國內還是在海外。我想起奧地利詩人里爾克的一句詩：「沒有什麼勝利可言，挺住意味著一切。」這句詩的形而上意味極濃，但降格在生活層面使用，想來也可以撫慰那些徘徊在陽光和陰影交界處的人們。

只要不是不可抗力所致，那麼，在絕望時能夠自問一句「何必呢」，或將大有裨益。