歧視與偏見

艾利克
當年準備赴美留學之前，就聽聞美國對於種族議題相當敏感，即便只是一句言語，都可能被認定為帶有歧視意味。也因此，多數美國人對不同族裔往往保持基本的尊重，而校方對學生與教職員的要求更為嚴格，若出現嚴重的歧視言行或行為，最嚴重甚至會遭到退學或解雇。

我留學第一站，是位於美國中部、民風較為保守的密蘇里州聖路易斯（St.Louis）。旅居美國的親戚們事先提醒我，身為亞裔可能會遇到偏見或歧視，但只要放寬心態就好，並以自身安全作為首要考量。初到的幾個月，並未遇到什麼嚴重的歧視，反而覺得當地居民十分親切，即使素不相識，走在路上也會主動打招呼，讓我對「保守鄉下」留下不錯的第一印象。

直到某次聽聞一名女同學在前往超市途中，竟被車上的幾名青少年丟擲食物，並伴隨辱罵後揚長而去；另有一個男同學則在輕軌上遭遇陌生乘客言語挑釁，而我自己也並非完全倖免。在一次前往朋友家途中，我被一名中年婦女指責「搶走了他們當地人的工作」，起初我相當錯愕，反擊了幾句後，她才悻悻然離開。歧視並非只發生在亞裔身上，曾有一個台灣同學的白人室友，與他一同前往非裔經營的理髮店理髮，沒想到入座後，那名白人同學竟被理髮師要求換位，只因他「不是非裔」。這樣的理由聽來荒謬卻真實存在，歧視並非單向，而是各族裔之間都可能互相產生偏見。

除了明顯的衝突，更常見的是隱性的「微歧視」。一次與幾名亞裔同學到一家吃到飽的烤肉餐廳用餐，該店的服務人員對當地的顧客耐心介紹菜單，而輪到我們時，卻只是簡單詢問人數，隨即收走菜單並直接上餐。換個角度想，吃到飽的餐廳本就菜色固定，不需額外解說，但真正令人不快的是服務態度，畢竟我們同樣支付餐費與小費，本應獲得等同的尊重。當下原本想向經理反映，卻因不想節外生枝而作罷。

美國常被形容為「種族大熔爐」，然而不同族裔之間依舊帶著刻板印象與隔閡。平日裡，學校或職場上的交流尚稱正常，但私下的生活圈，往往還是以自身族裔為主，彼此界線依稀可見。

留學生活讓我體會到，歧視雖真實存在，但更多時候只是少數人素養的問題，並不代表整個族群。族裔與國籍從來沒有高低之分，或許無法完全消弭偏見，但至少能以開放心胸看待差異，並在彼此交流中理解與尊重。

歧視 亞裔 非裔

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

