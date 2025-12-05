Teddy突然去了那很遠很遠的地方，連同我的快樂也帶走了。

自從我們來到加州 爾灣（Irvin）後，我在社交平台上看到一家專門賣小寵物 的寵物店，高低的架子上擺著很多精緻的籠子，裡面有金絲熊、緞子鼠，還有侏儒兔。我在中國時曾養過侏儒布丁倉鼠，這次想養一隻金絲熊，在店主的熱情推薦下，我選了一隻一個月大的黑棕卷毛波利金絲熊。

金絲熊是敘利亞 倉鼠，外表和熊相似，比普通的侏儒倉鼠要大許多。牠背上黑棕色的皮毛在光照下特別亮眼，黑豆般的眼珠亮晶晶地閃動著，還有那圓圓的耳朵、粉紅色的小鼻子、櫻桃般小嘴和四肢迷你腳爪，如同動畫片「泰迪熊學英語」裡可愛的熊寶寶，於是我給牠取名Teddy。

Tedd來我家時只有十五釐米長，五十克，我用木箱為牠做了一個寬敞的小屋，墊了厚厚的木屑，安裝了爬梯、跑輪、隧道，還有塑膠平台，都是牠喜歡的玩具。

Teddy住進了新屋，高興得跑來跑去，先在屋角挖巢穴，隨後穿隧道，一會兒又出來攀爬梯。在平台上休息時，牠抓起胡蘿蔔就啃，我知道牠實際是在舒服地磨牙。接著牠吃起乳酪、麵包蟲、水果凍乾，吃飽了就去玩跑輪。輪子飛速地轉動，我們給牠鼓掌，牠就在輪子上跑得更歡快，還不停地發出像磨牙一樣的聲音。

一次我在練習彈古箏時，弟弟喊了聲Teddy，牠就從巢穴裡猛然竄出來，歪著頭看著我們，好像能聽懂我彈「高山流水」的美妙旋律。

Teddy生日那天，我和弟弟為牠唱了生日歌，還用香蕉泥和全麥麵包做了一個小蛋糕，上面用牙籤插著寫了「一」字的粉色小卡片，祝賀Teddy的一歲生日，旁邊還擺了一圈藍莓。在唱歌時，Teddy先偷吃了一顆藍莓，接著開始吃蛋糕，引來我和弟弟的拍手歡呼。

一年後我們搬到了亞里索維耶荷（Aliso Viejo），Teddy在新家依然很快樂，但是牠不喜歡太光亮的地方，我和爸媽商量後，把牠從客房搬到了車庫，我放了學就去看牠，還和牠說悄悄話，有時牠也「咕咕」幾聲回答我。

一次晚飯後，我打算給Teddy添些糧食和水。我和平常一樣先叫牠的名字，叫了好幾聲卻沒有反應，打開籠子一看，發現昨晚給牠的糧食幾乎沒有吃。我輕輕敲了敲小屋，又叫了幾聲Teddy，仍然沒有聲息。「怎麼啦？」我焦急了，開始在籠內翻找，直到籠子的最底部，才發現牠蜷縮在那裡。我驚呆了，Teddy的身體已經僵硬，沒有了生命的溫度，我試著用吹風機和熱水瓶試圖捂暖牠，還試著做心肺復甦術搶救，折騰了很長時間，還是沒有一絲希望，我的哭泣聲再也無法喚醒牠了。

第二天，我在一個新的小紙箱裡鋪上墊料、擺上玩具，再把Teddy的遺體輕輕放進去。我在屋旁公園裡的一棵大樹下挖了一個小坑，埋葬了Teddy，並在牠的墳塋上放了一束白花，輕聲向牠告別。