八○年代末，我們全家都去考了駕照，我和女兒順利過關，但內人因視力差，未能通過路面考試。接著準備買車和購屋，每逢周末全家出動，在房屋仲介公司的安排下穿梭在大街小巷、市區郊區，花了約三個月的時間，最後選中了約十分鐘車程到波士頓 （Boston）市中心一棟獨棟三層住宅，公車站就在附近，這樣內人不用開車也能去上班。

美國的獨棟屋一般都有後院，位於市區的園子通常不大，我喜歡所選住宅位於車道後面的後院，隱密幽靜，葡萄樹沿牆伸展，也讓我重溫了年幼時在上海自家的洋樓花園內所享受的樂趣。有了院子後周末忙碌起來，購種植工具、買泥土填料、選植物挑樹木，把已有花木的後院種得密密麻麻。

種的蔬菜有番茄、茄子、黃瓜、辣椒和豌豆等，由於日照時間長，空氣流通，植物長勢甚好。我經常把各類新鮮蔬菜帶至公司和同事分享，他們都認為我有很大的耕植地，其實不過是個小型院子，我又是初次耕耘的新手，靠的是陽光充足土壤肥沃，僅在早晚各澆一次水而已。剛摘下的有機食材既新鮮又美味，和超市經過冷藏的蔬果有著顯然不同的口感。

我們還在前園種植了一棵石榴樹，長出了小石榴，吸引不少路人摘取。後園有限的空間裡種了二棵日本 楓樹，現已長大，每當初春到秋末，她那鮮紅亮麗的楓葉、四處伸展的優美體態，一直相伴至今。我還另闢了花盆區，栽種各色玫瑰，每當綻放時色彩繽紛、賞心悅目。

女兒成家後在郊區買的房子有著很大的前後園子，後園的森林還可見到小鹿和兔子在周遊覓食。外孫出生後，為了讓他來我家時也有個戶外活動之處，我特意把種植區改為草坪，菜也就不種了，但實際上他只玩過幾次，也就不感興趣了。

當我打算移除草皮重新種回蔬菜時，發現草根遍布且深入泥底，花了很大的精力來除草剷根，但種下的蔬果成長緩慢，不但開花少，結果的更少，估計泥土大部分的養分已被草皮吸收，收穫大不如前，之後雖換了含雞糞和牛糞的泥土也效果甚微，好景已不再現。

令人困擾的還不僅如此，最近幾年發現動物入侵院內，先是松鼠來吃瓜果，咬了幾口又去咬另外一個，即使長在高處鐵圈內的瓜也無一倖免；而各種鳥類也以尖喙專啄已轉紅色的番茄，弄得這些果實遍體小孔，慘不忍睹。

為此我研究了對策，在地裡插上各種發光、隨風旋轉的風輪作地面防護，內人還在高處裝了持有風輪的稻草人來嚇唬鳥類，開始時還能阻擋一下，但沒多久牠們大概感到無甚威脅，便習以為常地再次侵食，搞得這些蔬果像是為動物種的。後來才知道，由於動物入侵，鄰里們都不再種蔬果了，這些動物只能尋到我家。我們也決定將園地改種紫色的薰衣草，和紅色、橙色的玫瑰相映成趣，也能增添園子的香氣。

幾十年來，我在後院忙於修剪樹木花草、耕種植物，不但是樂趣，也是一種休閒方式。看著開花結果的蔬菜和絢麗多彩的花朵，我樂在其中；坐在安靜的小天地，伴以一杯香茗閱讀書報，有感怡然自得，也許這也是一種健身之道吧。