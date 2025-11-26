美，總是令人心嚮往之，而花園是自然之美的象徵，一座被譽為「全美最美的私人花園」，怎能不令人心馳神往？

長木花園（Longwood Gardens）便是這樣一座享譽全美的園林瑰寶，它坐落於費城 （Philadelphia）西南約三十英里處，是美國杜邦公司董事長皮埃爾·杜邦（Pierre S. DuPont）昔日的私人莊園。在一個夏日，我們驅車近兩小時來到此處。

我們首先來到湖區。一個小湖靜臥在林木掩映之間，湖畔樹影婆娑，濃蔭如蓋。一棵垂柳尤為醒目，長長的柳條輕輕垂落，拂過湖面，彷彿在與水呢喃。在美國，垂柳並不常見，而對我來說，它熟悉得彷彿故人。在楊柳依依的西湖邊長大的我，對這低垂的一抹綠意格外親切，總會在不經意間，喚起一縷淡淡的鄉思。

行至草地森林區，最讓我印象深刻的是一汪彷彿凝固了的綠潭，潭面被密密的綠藻覆蓋，如鋪展開的翠綠綢緞，泛著幽幽綠光，靜謐得沒有一絲波紋，只有綠意無聲地生長。

步入一條花木簇擁的小徑，迎面一片紫色花樹，花小而密，攢聚成穗，那淡紫色輕柔如霧，跟薰衣草相仿，卻是南歐黃荊，又名貞潔樹。小徑兩旁繁花 怒放，雞冠花深紅似火，花形宛如冠冕，濃烈張揚；百日草、千日紅、矮牽牛遍布地面，粉的、紫的、紅的星星點點，熱烈歡快；粉色的朱槿花大如茶盞，色澤漸次暈染，艷若雲霞；黃色美人蕉則在碩大的綠葉間亭亭而立，花瓣擠擁成堆，色如驕陽。

溫室區是花園的核心區。幾英畝寬的玻璃穹頂下，花草層疊、綠意交織，水池與石景錯落有致。高懸半空的粉色芙蓉花籃輕垂而下，如雲中垂落的花瀑；小徑兩側，紅色美人蕉與橙色鳥尾花交錯綻放，宛如火焰在綠叢中跳躍。翠竹挺拔，棕櫚舒展，綠意深淺交映，生機勃發；四棵修剪得纖細挺拔的翡翠柏樹亭亭而立，宛如四名靜默的守護者，為溫室增添一份莊重與秩序。

最令人驚艷的是睡蓮苑。黑曜石般深邃的池水倒映著天光雲影，水面漂浮著繁密的水生植物。王蓮碩大圓潤的蓮葉平鋪在水面上，邊緣微微豎起，宛若一葉圓舟。

相比之下，普通蓮葉顯得小巧輕盈，形如圓盤，薄如絹扇。而那一朵朵悄然綻放的睡蓮，更是池中的靈魂，亭亭如立，瓣瓣舒展，精緻婉約，點綴出詩意與夢幻。

溫室前方，便是整座花園中最為開闊壯麗的主噴泉花園區。花園的核心是一座高台水池，其下兩側對稱排列著中型水池，四周又環繞著小型水池。在這裡，我們欣賞了一場震撼人心的噴泉秀，伴隨著激昂的音樂，無數水箭呼嘯而出，在空中繪出一道道銀亮的弧線。水幕時而舒展如扇，優雅灑脫；時而凝聚成柱，氣勢如虹；忽而又化作仕女輕舞曼妙，翩若驚鴻；忽而又彷彿武士揮劍出鞘，剛勁有力。最終，隨著幾聲如爆竹般的巨響，「砰砰砰」水柱齊發，如同雪崩般沖天而起，霎時間天地間白霧瀰漫，水花翻騰，如雲似霧。水的靈魂被噴泉賦予了生命，演繹得淋漓盡致、驚心動魄。

我們在花園中徜徉了五個小時，步步皆景，處處動人。長木花園的美遠非隻言片語所能盡述，它是人工雕琢與自然天成的完美融合。長木之行，是一場美的極致體驗。