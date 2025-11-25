孫女的幼兒園放假了，我不久前才飛到聖塔克拉拉（Santa clara）與她們玩了一個月，這次一放假，孫女嚷著要找外公，剛好女兒有年假，便帶孫女飛到廣州我的身邊。

必須承認，我這個不到五歲的小孫女不但可愛、嘴巴甜，還特別黏我這個外公。給她喜歡的東西，她會馬上抱著你親，同時以感激的口吻連說「謝謝外公」，清脆的童音簡直可以將人融化。

她活潑愛玩，而且玩起來特瘋。在美國探親的一個多月，我和她沒大沒小地玩，以致她晚上做夢都有反應；在眾多玩的花樣中，最痛快的是她發明的「扔枕頭」。

所謂扔枕頭，就是她跑到我的床上，拿起軟綿綿的枕頭扔向我，我也以同樣的方式扔她，扔中了她就在床上蹦跳，然後哈哈大笑。這種貌似激烈的互相攻擊足夠刺激，但對對方沒有任何傷害，孫女非常喜歡。

這次她與媽媽到了廣州，我發現她比幾個月前更聰慧、更懂事了。我帶她去廣州塔看夜景，夜晚的廣州塔美不勝收，這座主體高四百五十四米的電視塔，每到入夜便亮起霓虹燈，且每時每刻都在變換顏色，組成不同的圖案。我幫孫女以塔為背景照相留影，她兩手提起裙襬，突然說：「這個彩虹塔真漂亮。」

我們每天都在看這座塔，人們一般以其外形稱它做「小蠻腰」，我的孫女卻發現它是「彩虹塔」。這個美妙的命名從來沒聽過，包括我這個寫詩的外公也從未想像到。

八月下旬，她母女倆準備回國，在商議買票時我問孫女：「妳回美國後會不會想外公外婆呢？」孫女說：「當然會。」然後補上一句：「怎麼可能不想呢？」一個不滿五歲的女孩會用肯定句，再以反問句加以強調，我簡直不敢相信，看來她還真有語言天賦。

假期很快就過去了，她們要走了，是早晨六時多的飛機，從我們家到白雲機場要花上一個多小時，等於凌晨四時多就得起床。我們要孫女早點睡覺，晚上八時剛過，她竟自己乖乖地上床蓋上被子睡覺了。她心裡明白得很，不能耽擱坐飛機，那是大事。對照平時要她睡覺之難，就知道孫女有多懂事。

次日凌晨，我們輕輕拍一下喊她起床，她雖然還瞇著眼，還是一骨碌就爬了起來。我們發現她的眼眶充滿了淚水，女兒說孫女捨不得外公外婆，但又想著回去見爸爸與哥哥，內心很矛盾。看到她小小年紀那麼懂事，竟令我生出心痛的感覺，她應該還是無所顧忌、任性的年齡啊。

在機場，她們母女排隊進安檢通道，女兒拖著行李，孫女卻不斷在人群中側著身子向我們揮手，依依不捨地告別。她馬上就要轉進候機室，在我眼前消失了。突然我想起那天我問她：「我是妳的外公，那妳是我的什麼人呢？」

孫女笑著說：「我是你的公主啊，艾莎公主。」然後指指她身上印著公主模樣的上衣。是的，她真的就是我的公主，令人心生憐愛的公主。