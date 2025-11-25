午間，友人布萊克打電話給我說：「今晚我請你吃麻辣火鍋。」我提醒他說：「麻辣火鍋很辣，你習慣嗎？」他笑著說：「試試看。」

有一年，我由西雅圖 （Seattle）機場搭機飛香港，在登機口前等候上機，拿出背囊的書報閱讀。一名年輕華裔走過，掛在左肩的皮袋無意中碰掉我手裡的書本，他趕緊蹲下來，拾起書本先拍拍沾著的塵埃，說聲對不起，再將書還給我。我指指身邊的座位說：「這座位沒人，你坐吧。」年輕華裔點點頭說：「我叫布萊克，中文名雲飛。」

布萊克與我一見如故，同航班飛往香港。聽布萊克說，他兒時每逢周末去唐人街中文學校學中文，故而能說一口流利中文。

自從旅居西雅圖，我有更多機會與布萊克見面。他在本地商界小有名氣，守法誠信，不少人樂意與他為友。平日布萊克與商家洽談生意或順利簽訂合同，總愛喝點紅酒，但飲酒不能駕車，布萊克想到我滴酒不沾，都會提前打電話請我當臨時司機。

布萊克幾次對我講起他家老爺爺。他說，老爺爺年逾九旬，靠小本錢起家，經長年艱苦奮鬥，勤儉節約，名下擁有好些物業，可他堅持不要祖父輩一分一毫，向銀行貸款和憑著積蓄開公司做生意。

傍晚，布萊克按照預定時間來接我，趕往離唐人街十英里外南郊的火鍋店。門前上端有一幅廣告牌，圖案描畫的華人 女孩端莊樸實，雙手捧著的火鍋香味裊裊，形象生動；旁邊的霓虹燈構成了四個紅色大字：「麻辣火鍋」。火鍋店廣告牌全是中文，沒有英文字樣。

我們走入火鍋店，裡面有幾十張餐桌。布萊克說：「聽人說，麻辣火鍋也是中華美食。」我隨意說一句：「中華美食確實天下聞名。」

布萊克點點頭說：「人們說文化有多種，美食文化屬於其中之一。」他仰視廣告牌說：「很慚愧，對於麻辣火鍋我是聞其名而嚮往，沒有吃過。」見他一本正經模樣，我說：「等等你嘗過以後就能深度回味。」

布萊克拍拍手掌說：「走近麻辣火鍋門前，每個人能嘗受一股辛辣滋味，那是一團團翻騰濃烈味道的氣息，滔滔汩汩在人們身前身後流淌。」我忍住笑說：「未嘗麻辣火鍋，就已念詩嗎？」

布萊克開懷地說：「我愛讀中文書刊，故能長見識。」他打量進出麻辣火鍋店的膚色各異客人，又說：「不識中文者，遠遠望見華人女孩端著熱騰騰火鍋的圖案，也明白這是火鍋店。」

這家火鍋店的老闆周先生祖輩在重慶開麻辣火鍋店，他留學美國期間結識了太太。前幾年由於受疫情 影響，很多茶樓餐館陷入困境，等疫情消散了，周先生反其道而行籌資開火鍋店。他認為，華僑華人與膚色各異人士都喜歡中華美食，掛一幅中文廣告牌惹人注目，自信有特色的麻辣火鍋店一定能在西雅圖打出名堂來。

布萊克邊抹臉哈氣邊吃火鍋，受控不了的淚水不時順著臉龐滑下，可他手中那雙筷子沒一刻停頓。我樂樂地說：「布萊克熱愛麻辣火鍋，很不錯。」布萊克拍拍前額，豎起大拇指說：「中華美食好味道，我喜歡。」