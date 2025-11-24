舊金山灣區 （Bay Area）附近的矽谷（Silicon Valley）是眾所皆知的高科技中心，許多人不知道的是，灣區也是生物醫藥科技研發的重鎮。過去很多新藥、醫療技術是從灣區的公司發展出來的，我工作的公司便是其中之一。

藥物研發過程十分複雜，其中許多程序由藥品管理局（FDA ）控管，為的是確保國民健康及產品安全。我的工作涵蓋許多受FDA控管的項目，因此每天戰戰兢兢，總要確定每個細節都詳實地記錄下來。

FDA最響亮的名言就是「你如果沒有記錄，那就等於你沒做」，除了要詳細記錄所做的每個細節以外，更必須百分之百誠實，這是FDA要求業者對人命的尊重與承諾，不容許一點點疏忽。

工作大約一年後，有一天一名西裝筆挺的中年男子走進公司，亮出FDA的名片及證件，說是來查證我們公司的藥品分析部門，整個公司瞬間緊張起來。這位諾藍先生明白表示他馬上要看哪些資料、紀錄，以及要求哪個部門的人員來會議室，準備回答問題。這種即時要求是為了避免我們臨時修改資料，後來我才知道FDA一向都是突擊檢查。

諾藍非常有禮貌，行為舉止十分優雅，是個標準紳士，對每個問題和答案的細節也非常仔細聆聽、檢查。最讓我驚訝又驚喜的是，他來檢查的兩個星期間每天自己帶水來，婉拒我們提供的咖啡 和任何文具，午餐也自行解決，清白得有點誇張，卻也讓我們對他肅然起敬。

檢查期間，他不斷強調政府對保護人民健康的責任，也以這個信念為基礎，要求業界配合。他對研發人員非常尊重，但這並不影響他對每個細節的苛求，最終我們發現，他對藥物研發的程序瞭如指掌，而他的苛求完全是為了美國國民的健康，不禁令人敬佩萬分。

他發現我們的紀錄很仔細、很誠實，但是不夠完整，有些太過冗長，便提出許多建議，並非常有耐性地一一解釋，我們從他身上學到很多寶貴的經驗，他也毫不吝於分享看法。

他告訴我們：「如果你誠實記錄數據，不足之處我會盡力幫忙解決、處理，讓你們更好，但是如果你想要躲藏，或是提供不實紀錄，我們也一定可以抓到你，到時候你所有的紀錄將不再有效，那種處罰不是任何一家公司可以承受的，我希望你們記得清清楚楚，不要追求僥倖。」

從第一天的緊張，到兩個星期後他離開公司時的不捨，我從諾藍身上學到很多無法形容的東西。最令我敬佩的，是他一身清廉地來，清廉地走，留下的是我們對FDA更多的尊敬，和政府官員保護國民健康的努力。有了諾藍的經驗後，我對美國製的藥品更有信心了。