大約二十年前的一個下午，下班後我到園藝 中心逛逛，想藉此舒緩在病房工作的緊張情緒。無意間，我看到果樹區唯一的一棵果樹正在打折，標籤上寫著「Sugarcane Jujube（甘蔗棗）」。我知道棗子對健康有益，毫不猶豫地就把它買了下來。

我把那棵大約三尺高的小棗樹，種在後院裡一個原本種不活蟠桃的地方。三年後的一個四月天，驚喜地發現這棵棗樹在葉掖之間冒芽，並開出了幾簇小小星形、白綠色清雅的花朵，但花謝之後，卻一顆果子也沒結出來。盡管如此，我並未氣餒，接下來的十七年裡，我持續耐心地為它施肥灌溉。

它那不顯眼、帶著淡淡清香的小花朵，一年比一年開得多，我盼著它們就是棗子果實的前兆，年復一年都懷抱滿心期待，但年年都是空歡喜一場。直到去年，花謝之後，我偶爾在花叢間發現幾顆小小的綠色果實，可沒過幾天，那些小果實就神祕消失了，再次讓我徒留失望。

今年四月，北加州 南灣（South Bay）的氣溫比往年略低，菜苗發芽得也比較晚。我全副心力都放在育苗種菜，對那滿樹白花的棗樹，除了請外子幫忙裝了幾次滴灌，幾乎沒怎麼理會它。直到有一天，我走到鄰近它的絲瓜架旁，正忙著綁好垂下來的藤蔓，無意中抬頭朝那棵棗樹一看，簡直讓我不敢相信，在不同的葉掖間，悄悄結出了四顆像鉛筆芯般粗的小果實。

從四月開花持續一個多月的花期，到八月下旬果實漸漸成熟，經過整整四個月的等待，雖然最後只收成十顆紅棗，我依然喜出望外，大嘆有志者事竟成。

我把變紅的棗子摘下來放進碗裡，叫來外子一起吃這「仙果」。他湊過來一看，滿臉疑惑：「這不是紅棗嗎？怎麼叫仙果？」我笑著說：「當初我可是把它種在那個原來種不活蟠桃的舊坑裡啊，沒想到它沾有仙氣，就像傳說中王母娘娘種的蟠桃三千年才開花，三千年才結果，三千年才成熟。你說，這不是仙果，還能是什麼呢？」