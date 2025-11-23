我已在北加州 的聖塔路薩（Santa Rosa）小鎮度過了三十五個春秋，這裡沒有大都市的喧囂與擁擠，卻自有一份清幽與閒適。歲月靜靜流轉，近年來，鎮上的人口漸漸多了起來，而群山與春天湖（Spring Lake）依舊相伴如初。我的家恰好就坐落在安納代爾州立公園（Anndel State Park）旁邊，得天獨厚地擁抱著這片幽靜的山谷。

剛搬來時，我們在門前車道的右側親手栽種了六棵檸檬樹，左側則用青石築起了一個漂亮的鯉魚池。就這樣，我們一家人就與這片青山碧水融為一體，將生活的點滴都織進了這片幽谷的時光裡。

住在這風景怡人的山嵐上，我自然而然養成了一個雷打不動的生活習慣，每天清晨上班前，當車庫門一開，我必定先去餵鯉魚。這些五彩斑斕、靈動成群、活蹦亂跳的錦鯉似乎早已等候多時，迫不及待地在水面上翻騰著，牠們爭相搶食，張合著一張張小嘴，彷彿是一群嗷嗷待哺的幼鳥。看著這番熱鬧景象，我的一天也從這份愉悅與生機中展開。

但今年六月中的一個早上，我在餵魚時，無意間發現檸檬樹下散落著幾個已經剝落外皮的檸檬。起初，我並未在意，只是隨手用垃圾夾將它們夾起來，扔進垃圾桶裡，誰知第二天、第三天，竟連續數日如出一轍。

這時，我開始有些警覺了：為什麼每天都有十幾個檸檬掉落，而且外皮卻都被吃得千瘡百孔，更詭異的是，樹上竟還掛著幾個已經掉了皮的檸檬。於是我們決定設下「監控陷阱」，把家裡閒置的攝像鏡頭安裝在檸檬樹下，誓要揪出那個專吃檸檬皮的妖孽。

第一天晚上九時半，一隻龐大而靈巧的老鼠迫不及待地越過捕鼠夾，沿著籬笆敏捷地竄了進來，並輕車熟路地衝上了那棵最大的檸檬樹。牠毫無顧忌地在枝頭上大快朵頤，從容自在地啃食著一顆顆檸檬，一直享用到凌晨五時半才心滿意足地離去。

看到這段影像，我氣得上氣不接下氣，透過攝影鏡頭，我還得以窺視到前院夜幕下的「動物世界」：郊狼的徘徊、臭鼬的現身、山貓的闖入、還有狐狸神出鬼沒的身影等等，熱鬧非凡，宛若一場無聲的夜間盛會。而我坐在屏幕前，看著這些動物井然有序地你來我往，嚇得直冒冷汗。

不過，讓我欣慰的是，我終於找到了啃食檸檬的罪魁禍首──屋頂鼠。於是，我們上網查找這類老鼠的特徵與應對之策，自此，人鼠之戰正式打響了。我們先在棉花球上灑滿了薄荷精油，趁著天色將黑，掛到檸檬樹上，誰知第二天一看，毫無效果。接著，我們又用塑料軟網，花了幾個小時將六棵大檸檬樹層層包裹起來，如同天羅地網。結果第二天一看，還是徒勞無功。最後，無計可施之下，我們只得將靠路邊、已經被老鼠糟蹋過的兩棵檸檬樹上的檸檬全部摘掉，一個不留。你不仁，我便不義。

再聰明的老鼠也有糊塗的時候，自從我們將老鼠常來覓食的樹上的檸檬摘盡之後，牠僅僅出現了兩日，之後便銷聲匿跡。

人鼠博弈了近兩周，終究未分勝負。最終，我們依舊各自安然棲身於自己的天地之中。像往常一樣，人與動物共同譜寫著一曲曲和諧共處的交響樂 ，日復一日，年復一年。