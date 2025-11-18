我的頻道

春秋之美

思遠
每年春秋，馬里蘭州蒙郡（Montgomery county）各個醫療護理中心，都組織老人到公園去看風景，人人都愜意滿滿，感受頗多。

有人說春天美，不但氣候溫暖，風和日麗，萬物勃勃生機，鮮花盛開，植物佩上綠裝，遊人賞花觀葉，享受清新氣息；有人說秋天美，氣候涼爽，植物開始變色，紅黃青藍紫，讓人目不暇接，天空如海水般湛藍，有幾片白雲飄逸，忽隱忽現，使人產生無限遐想。

每到三、四月，不管開花與否的植物都生機盎然，花繁葉茂，瀰漫著老人聞不夠的清香。即便一場春雨打蔫花朵，溫暖的春風和陽光，又很快使其恢復原來的美；青枝綠葉則被春雨洗得油光發亮，更顯精神。春天遊人如織，不只是賞花觀葉，還享受風和日麗，正如李白的詩，既有「燕草如碧絲，秦桑低綠枝」的春景，又有「當君懷歸日，是妾斷腸時。春風不相識，何時入羅幃？」

當春天尾聲，爭奪遊人的五顏六色花朵變得低調，此時各種植物的葉子均已長成，自然界呈現綠色海洋，走在公園林蔭道的老人，讚不絕口的不是花，而是葉子，正是這些圓形、橢圓形、扇形等各種葉子和綠色植物，給人們帶來美的享受。

許多人特別喜歡有個性的紫薇樹，它不隨眾樹起舞，春天時節百花盛開，爭奇鬥艷，紫薇不與它們爭春，反而在六、七月的無花時節一展雄風，紅花、白花掛滿樹，花朵之大、花期之長，都讓眾樹興嘆。詩人盛讚它「盛夏遮綠眼，此花紅滿堂」、「晚迎秋露一枝新，不占園中最上春」、「誰道花無紅百日，紫薇長放半年花」。

紫薇花一直開到秋末，它不怕秋寒，即便秋風瑟瑟，紫薇照開無妨，增添了秋天之美。

秋天、尤其是深秋，植物的多色，織成一幅畫家難以繪出的豐富多彩美麗圖畫。每一棵樹的色澤都難以數清，何況公園裡的植物海洋呢？遊人到此觀賞血紅的楓樹葉、蛋黃色的銀杏樹葉和各種色澤的植物，還欣賞唯獨秋天才有的湛藍天空和似紗的白雲。賞秋常觸發無限遐想，不少老人說秋天的美是上帝的恩惠。

春秋遊的老人感嘆：一年四季都有美，唯獨春秋美上乘。

馬里蘭州

浴鵠灣和西湖國賓館
伊州婦打911反遭槍殺 開槍警員二級謀殺罪成
伊州婦打911卻遭槍殺 警員二級謀殺罪成
萬聖節將至 諾可「南瓜石」再掀打卡潮

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費