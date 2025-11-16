我的頻道

日前，我乘車趕往紐約（New York）華埠看醫師，年紀大了，兩條腿也開始調皮了，上下樓梯有些吃力，當我踏入車廂，乘車的人已十分擁擠，我只好緊握扶手，站著喘息。兩排座位坐著的大多數是趕著上班的青壯年，他們有的滑著手機，有的和旁人喁喁私語，有的閉目養神。

「你甭想人家讓座，人人都有責任在身，閉目養神的並不是看不到你這個老頭兒，他們養一下精神，以便更好地工作的。」我調整了一下心態，就在擁擠嘈雜的環境裡做「意守丹田」的氣功練習。有人在我的後背拍了一下，說：「伯父，你來這裡坐。」我睜眼一看，原來是一名二十多歲的女青年，幾經謙讓以後，我終於拗不過她助人為樂的真情，說聲「謝謝」，就不好意思地坐下了。這名女青年見她助人的行動成功了，臉上露出燦爛的笑容，看著她溫馨可愛的臉龐，讓我想起了一個動人的故事。

美國的大富翁洛克斐勒，據說因為身價太高，身旁的保鏢時時刻刻圍著他團團轉，上茶樓、去廁所都半步不離，他反而感到自已沒人關愛，無時無刻都在為錢打交道，心靈總是像被鬱悶的枷鎖拖著度日子一樣。就這樣，他在五十三歲那年，患了一種罕見的奇病，消瘦髮落，醫師判他只有一年的生命。洛克斐勒於是放下身邊的一切，思考生命的意義，他把錢送給教會和窮人，創辦了洛克斐勒基金會，從此，生活有了轉變，身體的健康也逐漸改善，他一直活到九十七歲。這就是施比受有福的例子。

「施」，不一定像洛克斐勒那樣有財富才去施予人，當然，有錢人對窮人施捨古今有之，但在人類的生活裡，人人有長有短，以己之長補人之短都是「施」。有人兩手提著重物，你順手幫他提了一件；順道打開走廊的門讓人進出；把車門打開停留一下好讓跟著你的人下車，這些都是「施」，都是助人為樂。只要心裡有著愛心，生活圈裡都有著等待你伸手幫助的事。人類的世界，應該是一個這樣溫馨如春的世界。

