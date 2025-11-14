北加州 （Northern California）的八月天，陽光燦爛，我站在鴨子湖（Duck Lake）畔的環湖小徑上，放眼望去，湖面如鏡，倒映著岸邊的蒼翠大樹。遠處湖中的噴泉自湖心躍起，在空中閃爍著細碎的光芒，灑落寧靜的湖面，近處有幾隻野鴨在水面悠游，泛起一圈圈的漣漪，附近只有三兩個遊人。

想起三年前，這裡曾是北加 州最大的荷花湖，夏天荷花盛開的季節，翠綠的荷葉亭亭玉立，舒展如碧海，一朵朵粉紅色的單瓣荷花，在綠波間悄然綻放，那是我們華人 最熟悉的經典荷花品種。荷花從六月一直開到九月，吸引了北加州各地的華人朋友來賞荷。很多灣區朋友天未亮就開車兩、三個小時，只為了趕在太陽剛升起的六時至八時，在賞花的最佳時段來到荷花湖邊；特別是那些攝影發燒友，一早就在湖邊架起了大砲，準備捕捉最美的畫面。如果是周末更是熱鬧，很多亞裔婦女穿著傳統服飾，手持小花傘、團繡扇，在荷花花海前擺姿勢，留下倩影。

如今湖面空蕩蕩，連一片荷葉也見不到了，和當時荷花年年盛放的記憶形成鮮明對比，對我這愛花之人來說，心中浮起了一股失落和惆悵，還有一份沉重的不捨。

鴨子湖位在加州首府沙加緬度（Sacramento）市中心還有一座百年歷史的公園裡，從我家開車去只要十五分鐘。據說二十年前，一名公園越裔管理員在湖裡種下第一棵荷花，後來一湖荷花長出了上萬棵，漸漸地快鋪滿湖面了。

有一天，我見到兩名公園的工人，穿著連體防水衣走進湖中清理荷花，他們拔了很多荷葉、藕帶堆在路邊，有幾個晨運的華裔阿婆看中了那新鮮荷葉，對華人來說那是寶啊，是有錢也買不到的料理好物。大家詢問工人，可不可以讓我們揀些荷葉回去，工人回答隨便拿，不然也是裝上垃圾車。這下大家可高興了，而我看中的是蓮蓬和藕帶，蓮蓬可插花用，可惜中間沒有飽滿的蓮子，不然還可以用來種植；藕帶嫩的可炒，老的可煲湯，因為工人是清理水上部分，所以沒見到有大藕拔出來。當我從工人那裡得悉，他們每周三早上七時至下午一時都會來清理荷花湖，因為要多留些湖面給鴨子們活動，那一年整整三個月的周三上午，我都來湖邊等工人開工，不少附近的華人也加入了這支淘寶隊伍。

當我發現其中有些藕芽時，喜歡種花的我就想，能不能用這些芽種出荷花呢？雖然我知道夏天不是種荷花的季節，但還是想試試，回家找來幾個餐館不用的醬油桶，把它們種下。後來它們長出了荷葉，我在後院用空心磚砌了幾個池塘，在我的精心照料下，終於開出了和鴨子湖一樣美麗的荷花。如今每年夏天一到，我家後院粉紅色的荷花驚艷綻放，滿池清香和美麗，我也分享藕芽給其他喜愛荷花的朋友，讓碧葉映日、荷花別樣紅的景致同樣出現在朋友們的庭院中。

二○二二年的夏天，荷花湖的厄運開始了，公園管理部門貼出告示，為了防控禽流感，要抽乾荷花湖水，清理沉積物。荷花湖邊圈起高過人的圍網，湖水乾涸後，兩輛大型鏟車開進湖裡，把鏟起的枯荷乾藕堆成幾座小山，用大卡車運走了。清理後重新注水的鴨子湖，從此不見荷花蹤影，美景不再，令人心痛。

讓人感到欣慰的是，我們留下了鴨子湖荷花的後代，讓它在很多華人家庭的庭院生根繁殖，為了紀念那消失的鴨子湖的美麗荷花，我們的荷花友們，把這不知名的荷花品種取名「鴨湖蓮」。